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Haberler Magazin Meryem Uzerli kızları Lily ve Lara'yla paylaştı! Yeni yıl paylaşımına 'Meryem kızları kendisine benzetmiş' yorumları yağdı

Meryem Uzerli kızları Lily ve Lara'yla paylaştı! Yeni yıl paylaşımına 'Meryem kızları kendisine benzetmiş' yorumları yağdı

Meryem Uzerli artık Türkiye'den elini eteğini çekti ama gündem yaratmaya devam ediyor... Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Meryem Uzeli şu an aktif olarak Türkiye çalışmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde kendisine yer buluyor. Meryem Uzerli son olarak kızları Lara ve Lily'yle yeni yıl temalı fotoğraf paylaştı. Kızların annelerine olan benzerliği sosyal medyaya damga vurdu.

25.12.2021 10:37 - Son Güncelleme: 25.12.2021 10:37
Meryem Uzerli kızları Lily ve Lara’yla paylaştı! Yeni yıl paylaşımına ’Meryem kızları kendisine benzetmiş’ yorumları yağdı

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin 'Hürrem Sultan'ı olarak hem Türkiye'de hem de pek çok ülkede geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

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Meryem Uzerli kızları Lily ve Lara’yla paylaştı! Yeni yıl paylaşımına ’Meryem kızları kendisine benzetmiş’ yorumları yağdı

Muhteşem Yüzyıl dizisinden 'Tükenmişlik Sendromu' sebebiyle ayrılan ve tartışmaların merkezi haline gelen Meryem Uzerli, diziden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ilk kızı Lara'yı kucağına almıştı.

Meryem Uzerli kızları Lily ve Lara’yla paylaştı! Yeni yıl paylaşımına ’Meryem kızları kendisine benzetmiş’ yorumları yağdı

Meryem Uzerli son olarak sosyal medya hesabından kızları Lara ve Lily ile yılbaşı paylaşımında bulundu.

Meryem Uzerli kızları Lily ve Lara’yla paylaştı! Yeni yıl paylaşımına ’Meryem kızları kendisine benzetmiş’ yorumları yağdı

İŞTE MERYEM UZERLİ'NİN KIZLARI İLE YENİ YIL POZLARI

Meryem Uzerli'nin kızlarının sevimliliği büyük beğeni toplarken oyuncuya da "Güzel anne", "Meryem kızları kendine benzetmiş" yorumları yapıldı.

Meryem Uzerli kızları Lily ve Lara’yla paylaştı! Yeni yıl paylaşımına ’Meryem kızları kendisine benzetmiş’ yorumları yağdı

Şimdilerde reklam anlaşmaları ile dikkat çeken ve dijital projelerde yer alan Meryem Uzerli, hayatını Almanya'nın başkenti Berlin'de sürdürüyor.

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