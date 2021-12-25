Meryem Uzerli kızları Lily ve Lara'yla paylaştı! Yeni yıl paylaşımına 'Meryem kızları kendisine benzetmiş' yorumları yağdı
Meryem Uzerli artık Türkiye'den elini eteğini çekti ama gündem yaratmaya devam ediyor... Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Meryem Uzeli şu an aktif olarak Türkiye çalışmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde kendisine yer buluyor. Meryem Uzerli son olarak kızları Lara ve Lily'yle yeni yıl temalı fotoğraf paylaştı. Kızların annelerine olan benzerliği sosyal medyaya damga vurdu.
25.12.2021 10:37
- Son Güncelleme: 25.12.2021 10:37