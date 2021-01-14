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Meryem Uzerli kızı Lily Koi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Meryem Uzerli kızı Lily Koi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babasının kim olduğu merak ediliyor. Oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getiren Meryem Uzerli, ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına aldı. Muhteşem Yüzyıl adlı diziyle yıldızı parlayan 37 yaşındaki oyuncu Meryem Uzerli, hamilelik pozlarının ardından dünyaya getirdiği kızı Lily Koi'nin de yüzünü gösterdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Peki, Meryem Uzerli'nın sevgilisi kim? İşte detaylar...

14.01.2021 11:07 - Son Güncelleme: 14.01.2021 11:33
Meryem Uzerli kızı Lily Koi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Meryem Uzerli kızı Lily Koi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı tanıdığımız güzel oyuncu Meryem Uzerli şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Meryem Uzerli kızına Lily Koi adını koydu.

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Meryem Uzerli kızı Lily Koi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

İkinci kez anne olan ve bebeğinin babasını sır gibi saklayan oyuncu kızı Lily Koi ile yeni paylaşımda bulundu.

Meryem Uzerli kızı Lily Koi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Can Ateş ile birlikteliğinden 7 yaşında bir kız çocuğu olan oyuncu ikinci kez anne oldu.

Meryem Uzerli kızı Lily Koi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

"BİZE KATILDIĞIN İÇİN ÇOK HUZURLUYUZ"

6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından doğumdan sonra çektirdiği pozları paylaşan Uzerli, "En sevdiğim Lily Koi... Lara Jemina, baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz" notunu ekledi. Uzerli'nin paylaşımına kısa sürede binlerce tebrik yorumu ve beğeni yağdı.

Meryem Uzerli kızı Lily Koi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Meryem Uzerli, 4 ay önce yaptığı açıklamada "Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. 5 aylık hamileyim. Cinsiyeti kız. Kendi ailemizi kuruyoruz" demişti.

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