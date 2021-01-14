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Meryem Uzerli kızı Lily Koi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babası kim?

Meryem Uzerli kızı Lily Koi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! İkinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin bebeğinin babasının kim olduğu merak ediliyor. Oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getiren Meryem Uzerli, ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına aldı. Muhteşem Yüzyıl adlı diziyle yıldızı parlayan 37 yaşındaki oyuncu Meryem Uzerli, hamilelik pozlarının ardından dünyaya getirdiği kızı Lily Koi'nin de yüzünü gösterdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Peki, Meryem Uzerli'nın sevgilisi kim? İşte detaylar...

14.01.2021 11:07 - Son Güncelleme: 14.01.2021 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





