Meryem Uzerli ikinci kızı Lily Koi'nin yüzünü artık saklamıyor! İşte anne ve kızların 'günaydın' paylaşımı...

Meryem Uzerli ikinci kızı Lily Koi'nin yüzünü artık saklamıyor! Anne ve kızların 'günaydın' paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getiren Meryem Uzerli, ikinci kızı Lily Koi'yi 3 ay önce kucağına aldı. Evde keyifli anlar geçiren Meryem Uzerli ve kızlarının 'günaydın' pozlarına beğeni yağdı. Meryem Uzerli'nin ikinci kızı Lily Koi'nin sevimli ise sosyal medyada halleri ilgi odağı oldu.

30.03.2021 13:54 - Son Güncelleme: 30.03.2021 14:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





