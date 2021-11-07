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Haberler Magazin Meryem Uzerli göğüs frikiği verdi sosyal medya ikiye bölündü! Muhteşem Yüzyıl ile hayatımıza girmişti o pozlara tepki yağdı

Meryem Uzerli göğüs frikiği verdi sosyal medya ikiye bölündü! Muhteşem Yüzyıl ile hayatımıza girmişti o pozlara tepki yağdı

Meryem Uzerli göğüs frikiği verdi sosyal medya ikiye bölündü! Muhteşem Yüzyıl ile hayatımıza girmişti, oyuncu Uzerli'den gelen o pozlara tepki yağdı. Muhteşem Yüzyıl'daki 'Hürrem' rolünü bırakmasıyla gündem olan ve bir dönem tükenmişlik sendromu yaşadığı ileri sürülen Meryem Uzerli son pozlarıyla dikkat çekti. Derin göğüs dekolteli pozlarında frikik verdiği ileri sürülen Meryem Uzerli'nin takipçileri bu konu hakkında ikiye bölünürken o karelere tepkiler de gecikmedi. İki çocuk annesi Uzerli hakkında geçtiğimiz günlerde yapımcı Timur Savcı'dan gelen itiraf gündeme bomba gibi düşmüş, Uzerli gündemi epey meşgul etmişti. İşte yeni paylaşımları ile adından söz ettiren Meryem'in tepki çeken fotoğrafları...

07.11.2021 13:08 - Son Güncelleme: 07.11.2021 13:08
Meryem Uzerli göğüs frikiği verdi sosyal medya ikiye bölündü! Muhteşem Yüzyıl ile hayatımıza girmişti o pozlara tepki yağdı

Meryem Uzerli göğüs frikiği verdi sosyal medya ikiye bölündü! Muhteşem Yüzyıl ile hayatımıza girmişti Meryem'in o pozlarına tepki yağdı...

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Meryem Uzerli göğüs frikiği verdi sosyal medya ikiye bölündü! Muhteşem Yüzyıl ile hayatımıza girmişti o pozlara tepki yağdı

Timur Savcı, birkaç gün önce katıldığı programda 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını söyleyerek 'Muhteşem Yüzyıl'daki 'Hürrem' rolünü bırakıp Berlin'e dönen Meryem Uzerli hakkında konuşmuş ve gündem olmuştu.

Meryem Uzerli göğüs frikiği verdi sosyal medya ikiye bölündü! Muhteşem Yüzyıl ile hayatımıza girmişti o pozlara tepki yağdı

Savcı, Meryem Uzerli'nin 2013 yılında "tükenmişlik sendromuyla" aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söylemişti. Bu açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüş ve Meryem Uzerli'nin ne yorum yapacağı merak edilmişti.

Meryem Uzerli göğüs frikiği verdi sosyal medya ikiye bölündü! Muhteşem Yüzyıl ile hayatımıza girmişti o pozlara tepki yağdı

TEPKİ ÇEKEN POZ

Meryem Uzerli bu açıklamalar gündemdeyken yorum yerine iddialı pozlarını yayınladı.

Meryem Uzerli göğüs frikiği verdi sosyal medya ikiye bölündü! Muhteşem Yüzyıl ile hayatımıza girmişti o pozlara tepki yağdı

Beyaz bacak ve göğüs dekolteli elbisesiyle iddialı pozlar veren Uzerli'nin verdiği frikik pozu ve ağzında bulunan zararlı madde tepki çekti.

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