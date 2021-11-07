Meryem Uzerli göğüs frikiği verdi sosyal medya ikiye bölündü! Muhteşem Yüzyıl ile hayatımıza girmişti o pozlara tepki yağdı

Savcı, Meryem Uzerli'nin 2013 yılında "tükenmişlik sendromuyla" aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söylemişti. Bu açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüş ve Meryem Uzerli'nin ne yorum yapacağı merak edilmişti.