Meryem Uzerli 5 aylık hamile! 37 yaşındaki Meryem Uzerli'nin kızının babası kim? "Kendi ailemizi kuruyoruz"

BEBEĞİNİN BABASINDAN BAHSETMEDİ

Bu fotoğrafın ardından kulislerde dolaşan 'Meryem Uzerli hamile mi?' sorusu, ünlü oyuncunun yanıtıyla netlik kazandı. Peki, Meryem Uzerl'nin bebeğinin babası kim? Hakkında çıkan hamilelik iddialarına yanıt veren Uzerli, "Bebeğimiz 5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullandı. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.