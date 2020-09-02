Meryem Uzerli 5 aylık hamile! 37 yaşındaki Meryem Uzerli'nin kızının babası kim? "Kendi ailemizi kuruyoruz"
Meryem Uzerli hamile olduğunu açıkladı. "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, hamilelik iddialarını doğruladı. "Bebeğimiz 5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullanan 37 yaşındaki Meryem Uzerli'nın sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, ikinci kez kız evlat dünyaya getirecek olan Meryem Uzerli'nin kızının babası kim?
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Meryem Uzerli'nin hamile olduğu iddia edilmiş, bir kız bebek daha beklediği öne sürülmüştü. Uzerli'den iddialara yanıt gecikmedi. İkinci kez anne olacağı ileri sürülen Meryem Uzerli, hamilelik iddialarını doğruladı.
BEBEĞİNİN BABASINDAN BAHSETMEDİ
Bu fotoğrafın ardından kulislerde dolaşan 'Meryem Uzerli hamile mi?' sorusu, ünlü oyuncunun yanıtıyla netlik kazandı. Peki, Meryem Uzerl'nin bebeğinin babası kim? Hakkında çıkan hamilelik iddialarına yanıt veren Uzerli, "Bebeğimiz 5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullandı. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.