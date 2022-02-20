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Merve Yalçın'a gece kulübünde taciz! Kürşat Juan hastanelik oldu! Masadan kalkarken taciz...

TikTok fenomeni Merve Yalçın gece kulübünde hayatının şokunu yaşadı. Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü yaşadığı saldırı ortaya çıktı. İşte fenomen Merve Yalçın'ın uğradığı taciz...

20.02.2022 11:34 - Son Güncelleme: 20.02.2022 11:34
Merve Yalçın’a gece kulübünde taciz! Kürşat Juan hastanelik oldu! Masadan kalkarken taciz...

Sosyal medya fenomenlerinin geçtiğimiz yıl yaşadığı ve karşılıklı şikayetle son bulan eğlence gecesi kısa süre önce ortaya çıktı.

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Merve Yalçın’a gece kulübünde taciz! Kürşat Juan hastanelik oldu! Masadan kalkarken taciz...

Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına gitti.

Merve Yalçın’a gece kulübünde taciz! Kürşat Juan hastanelik oldu! Masadan kalkarken taciz...

Gecenin ilerleyen saatlerinde Juan, arkadaşı Yalçın'ı lavaboya götürmek için masasından kalktı.

Merve Yalçın’a gece kulübünde taciz! Kürşat Juan hastanelik oldu! Masadan kalkarken taciz...

Bu sırada iddiaya göre genç fenomen Yalçın, ön masada bulunanların tacizine uğradı.

Merve Yalçın’a gece kulübünde taciz! Kürşat Juan hastanelik oldu! Masadan kalkarken taciz...

Durumu mekan güvenliğine söylemelerine rağmen kimse gruba müdahalede bulunmadı.

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