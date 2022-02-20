Merve Yalçın'a gece kulübünde taciz! Kürşat Juan hastanelik oldu! Masadan kalkarken taciz...
TikTok fenomeni Merve Yalçın gece kulübünde hayatının şokunu yaşadı. Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü yaşadığı saldırı ortaya çıktı. İşte fenomen Merve Yalçın'ın uğradığı taciz...
20.02.2022 11:34 - Son Güncelleme: 20.02.2022 11:34
Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına gitti.