Merve Sevi'nin mayolu paylaşımı sosyal medyada olay oldu: Kraliçe tahtına çıkmış...

Merve Sevi, Instagram hesabından paylaştığı mayolu fotoğrafıyla çok konuşuldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sevi, şu sıralar deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Güzel yıldız, yayınladığı kareye, "Kraliçe tahtına çıkmış bugün, benle hiç alakası yok. Herkesin yılı olsun bu yıl, öyle diliyorum. Güneş aslanda" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan 31 yaşındaki Merve Sevi, diğer bir tatil paylaşımına ise "Sakin ol" mesajını yazdı. İşte Merve Sevi başta olmak üzere ünlülerin tatil paylaşımları...

23.07.2019 15:56 - Son Güncelleme: 23.07.2019 15:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





