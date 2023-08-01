Merve Özbey kaldı bir deri bir kemik! Birkaç ayda tığ gibi kalan Merve Özbey zayıflama sırrını böyle açıkladı gören inanamadı

2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 2021 yılında kızı Elif Özüm'ü, geçen yıl da oğlu Emir'i kucağına almıştı. Geçtiğimiz kış aylarında zayıflamak için kolları sıvayan Merve Özbey son haliyle şaşkına çevirdi. Zayıflama sırrını açıklayan sahnelerin güzel sesi, selülerinin kalmadığını söyledi. İşte Merve Özbey'in o paylaşımı.