Merve Özbey kaldı bir deri bir kemik! Birkaç ayda tığ gibi kalan Merve Özbey zayıflama sırrını böyle açıkladı gören inanamadı

2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 2021 yılında kızı Elif Özüm'ü, geçen yıl da oğlu Emir'i kucağına almıştı. Geçtiğimiz kış aylarında zayıflamak için kolları sıvayan Merve Özbey son haliyle şaşkına çevirdi. Zayıflama sırrını açıklayan sahnelerin güzel sesi, selülerinin kalmadığını söyledi. İşte Merve Özbey'in o paylaşımı.
Şimdilerde en popüler kadın şarkıcıları arasında olan Merve Özbey sahne aldığı dönemlerde, Ebru Gündeş'in vokallik teklifinden sonra hızla yükseldi.
Kenan Koçak ile iki yıl önce nikâh masasına oturan Merve Özbey, mutlu evliliğini bebekle taçlandırmıştı. Şubat 2021'de kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren ünlü şarkıcı, 16 Eylül 2022'de ise ikinci kez anne olmuştu.
Merve Özbey-Kenan Koçak çifti, bebeklerine 'Emir' adını vermişti.