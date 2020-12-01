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Merve Dizdar'ın kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve Dizdar'ın kardeşi...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eşinin Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Gürhan Altundaşar olduğunu görünce çok şaşırmıştı. Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Merve Dizdar'ın kardeşini görenler ilk başta pek benzetemese de kardeşlerini gülüşleri birbirinin aynısı gibi.

01.12.2020 14:34 - Son Güncelleme: 01.12.2020 14:34
Merve Dizdar'ın kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve Dizdar'ın kardeşi...

Son dönemin en çok konuşulan ve hakkında araştırma yapılan isimlerinin başında geliyor 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar'la mutlu bir evlilik yürüten Merve Dizdar'ın ablası Gözde'yi görenler şaştı kaldı.

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Merve Dizdar'ın kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve Dizdar'ın kardeşi...

İlk bakışta birbirlerini andırmayan kardeşlerin gülüşleri birbirinin aynısı gibi. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Merve Dizdar'ın kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve Dizdar'ın kardeşi...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Merve Dizdar'ın kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve Dizdar'ın kardeşi...
Merve Dizdar'ın kardeşini görenler şaştı kaldı! İşte Çok Güzel Hareketler yıldızıyla evli olan Merve Dizdar'ın kardeşi...
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