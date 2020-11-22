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Merve Dizdar'ın eşini görenler o oyuncu olduğuna inanamadı! Meğer Merve Dizdar'ın eşi de ünlü ünlüymüş...

Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Merve Dizdar, son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alıyor. Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve son olarak Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar, sosyal medyada yakın merceğe alındı. 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar'ın eşinin o oyuncu olduğunu görenler şaşırdı. Meğer Merve Dizdar'ın eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuymuş. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin eşleri.

22.11.2020 16:44 - Son Güncelleme: 22.11.2020 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





