Haberler Galeri Magazin Merve Dizdar'ın eşini görenler o olduğuna inanamadı! Meğer Merve Dizdar'ın eşi de ünlü bir oyuncuymuş...

Merve Dizdar'ın eşini görenler o olduğuna inanamadı! Meğer Merve Dizdar'ın eşi de ünlü bir oyuncuymuş...

Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Merve Dizdar, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaşıp kaldı. Meğer Merve Dizdar'ın eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuymuş. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin eşleri.

06.10.2020 14:43 - Son Güncelleme: 06.10.2020 14:43
Merve Dizdar'ın eşini görenler o olduğuna inanamadı! Meğer Merve Dizdar'ın eşi de ünlü bir oyuncuymuş...

İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Dizdar'ın eşini görenler o olduğuna inanamadı! Meğer Merve Dizdar'ın eşi de ünlü bir oyuncuymuş...

YALÇIN HAFIZOĞLU VE SEVGİLİSİ GÜLİZ ERKUT

Merve Dizdar'ın eşini görenler o olduğuna inanamadı! Meğer Merve Dizdar'ın eşi de ünlü bir oyuncuymuş...
Merve Dizdar'ın eşini görenler o olduğuna inanamadı! Meğer Merve Dizdar'ın eşi de ünlü bir oyuncuymuş...
Merve Dizdar'ın eşini görenler o olduğuna inanamadı! Meğer Merve Dizdar'ın eşi de ünlü bir oyuncuymuş...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı “Cenaze törenin nasıl olmalı?” 47 yaşındaki Hande Ataizi açıkladı...
“Cenaze törenin nasıl olmalı?” 47 yaşındaki Hande Ataizi açıkladı...