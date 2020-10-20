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Merve Dizdar'ın eşini görenler o olduğuna inanamadı! Meğer Merve Dizdar'ın eşi Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın...

Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Merve Dizdar, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaşıp kaldı. Meğer Merve Dizdar'ın eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuymuş. Şu sıralar Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan o isim bakın kim... İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin eşleri.

20.10.2020 09:31 - Son Güncelleme: 20.10.2020 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





