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Merve Dizdar'ın 1993 yılındaki halini görenler tanıyamadı! 'Seneye de giyersin' dediler, beş sene bu önlükle geçti'

Son dönemin çok konuşulan oyuncularından biri şüphesiz Merve Dizdar... 34 yaşındaki Merve Dizdar, oyunculuğu ile dikkat çekerken, hayranları ünlü oyuncunun özel hayatını merak ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında dünyaevine giren Merve Dizdar'ın çocukluğu sosyal medya gündeminde... Güzel oyuncunun 1993 yılında çekildiği mavi önlüklü fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekiyor. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

11.11.2020 17:50 - Son Güncelleme: 11.11.2020 17:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





