Merve Dizdar'ın 1993 yılındaki halini görenler tanıyamadı! 'Seneye de giyersin' dediler, beş sene bu önlükle geçti'
Son dönemin çok konuşulan oyuncularından biri şüphesiz Merve Dizdar... 34 yaşındaki Merve Dizdar, oyunculuğu ile dikkat çekerken, hayranları ünlü oyuncunun özel hayatını merak ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında dünyaevine giren Merve Dizdar'ın çocukluğu sosyal medya gündeminde... Güzel oyuncunun 1993 yılında çekildiği mavi önlüklü fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekiyor. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...
Oyunculuğu ile son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olan merve Dizdar'ın 1993 yılında çekildiği mavi önlüklü fotoğrafı sosyal medya gündeminde. 34 yaşındaki Dizdar, önlüklü fotoğrafını Instagram sayfasında "Yıl 1993. İlkokul birinci sınıf. Üzerimde "seneye de giyerim" (beş sene giydim)önlüğümle ilk gün heyecanını, mutluluğunu yaşıyorum" notuyla paylaşmıştı. İşte Merve Dizdar ve ünlülerin çocukluk halleri...