Merve Dizdar’dan flaş itiraf! Gözler eski eşi Gürhan Altundaşar’a çevrildi! “Psikolojik destek aldık” Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi...
Kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Merve Dizdar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hem Masumlar Apartmanı hem de eski eşi Gürhan Altundaşar hakkında konuşan Dizdar, itirafları peş peşe sıraladı. Dizdar'ın "Psikolojik destek aldık" sözleri ise dikkat çekti. İşte ünlü oyuncunun o açıklamaları...
07.09.2022 00:55 - Son Güncelleme: 07.09.2022 00:55
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Merve Dizdar, ilk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filmiyle yaşadı.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Dizdar, 2018 yılında meslektaşı Gürhan Altundaşar ile nikah masasına oturdu.