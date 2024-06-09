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Merve Dizdar ve 10 aylık sevgilisi Cihan Ayger evlendi! Sade gelinliği sosyal medyada eleştirildi! İşte düğünden ilk kareler...

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, kariyerinin altın çağını yaşadığı "Masumlar Apartmanı" dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak Star TV'de yayınlanan "Ömer" dizisinde sergilediği başarılı performansıyla da adından söz ettiren Dizdar, özel hayatında da mutlu bir dönem geçiriyor. 3 yıllık evliliğinin ardından yaklaşık 10 aydır birlikte olduğu Cihan Ayger ile bugün dünyaevine giren ünlü oyuncunun sade gelinliği sosyal medyada gündem oldu. Gelinliği, takipçileri arasında tartışmalara neden olurken, düğüne sadece aileler ve yakın arkadaşlarının katıldığı öğrenildi. İşte Merve Dizdar ve Cihan Ayger'in düğününden ilk kareler..

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 18:28 Güncelleme 09 Haziran 2024, 18:28
Merve Dizdar ve 10 aylık sevgilisi Cihan Ayger evlendi! Sade gelinliği sosyal medyada eleştirildi! İşte düğünden ilk kareler... 1

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, kariyerinin altın çağını yaşadığı "Masumlar Apartmanı" dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Merve Dizdar ve 10 aylık sevgilisi Cihan Ayger evlendi! Sade gelinliği sosyal medyada eleştirildi! İşte düğünden ilk kareler... 2

Instagram'da 1,1 milyon takipçisi olan ünlü oyuncu Merve Dizdar, hem takipçilerinin hem de magazin gündeminin yakın markajında.

Ünlü oyuncu Merve Dizdar evlendi!

Merve Dizdar ve 10 aylık sevgilisi Cihan Ayger evlendi! Sade gelinliği sosyal medyada eleştirildi! İşte düğünden ilk kareler... 3

Özel hayatıyla dikkatleri üstüne çeken Merve Dizdar son olarak 2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu eşinden 2021 yılında boşanmıştı. Ayrılık sonrası ise ünlü oyuncu 'ihanet yok' açıklamasında bulunmuştu.

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