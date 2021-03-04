Merve Dizdar oyuncu eşini sosyal medyada ayıpladı! Eşi kendisini ti'ye alınca Merve Dizdar boş durmadı
Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Merve Dizdar, son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alıyor. Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve son olarak Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar ve eşi yine sosyal medyada yüzleri güldürdü. Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında dünyaevine girdi. İkilinin evli olduğunu öğrenen ve oldukça şaşıran isimler, çiftin mutluluğunu yakından takip etmeye başladı.
Son dönemde rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan oyuncu Merve Dizdar, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyor.