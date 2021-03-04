Bugünkü
Takvim

Merve Dizdar oyuncu eşini sosyal medyada ayıpladı! Eşi kendisini ti'ye alınca Merve Dizdar boş durmadı

Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Merve Dizdar, son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alıyor. Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve son olarak Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar ve eşi yine sosyal medyada yüzleri güldürdü. Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında dünyaevine girdi. İkilinin evli olduğunu öğrenen ve oldukça şaşıran isimler, çiftin mutluluğunu yakından takip etmeye başladı.

04.03.2021 09:55 - Son Güncelleme: 04.03.2021 10:39
Merve Dizdar oyuncu eşini sosyal medyada ayıpladı! Eşi kendisini ti'ye alınca Merve Dizdar boş durmadı

Son dönemde rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan oyuncu Merve Dizdar, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Dizdar oyuncu eşini sosyal medyada ayıpladı! Eşi kendisini ti'ye alınca Merve Dizdar boş durmadı

Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'ın evli olduğunu öğrenen ve oldukça şaşıran isimler, çiftin mutluluğunu yakından takip etmeye başladı. Takipçileriyle mutluluklarını sık sık paylaşan ikili, sosyal medyadaki son diyaloglarıyla yeniden gündeme geldi.

Merve Dizdar oyuncu eşini sosyal medyada ayıpladı! Eşi kendisini ti'ye alınca Merve Dizdar boş durmadı

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan Merve Dizdar (34), başrollerden biri olduğu dizideki performansıyla büyük beğeni topluyor.

Merve Dizdar oyuncu eşini sosyal medyada ayıpladı! Eşi kendisini ti'ye alınca Merve Dizdar boş durmadı

Dizdar'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler 2'de rol alıyor. Altundaşar, özellikle 'Açın Kapıyı' serisi ile adından söz ettiriyor.

Merve Dizdar oyuncu eşini sosyal medyada ayıpladı! Eşi kendisini ti'ye alınca Merve Dizdar boş durmadı

Gerçek hayatta da esprili kişilikleriyle hayranlarını gülümsetmeyi başaran ünlü çift, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geldi.