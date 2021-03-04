Merve Dizdar oyuncu eşini sosyal medyada ayıpladı! Eşi kendisini ti'ye alınca Merve Dizdar boş durmadı

Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Merve Dizdar, son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alıyor. Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve son olarak Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar ve eşi yine sosyal medyada yüzleri güldürdü. Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında dünyaevine girdi. İkilinin evli olduğunu öğrenen ve oldukça şaşıran isimler, çiftin mutluluğunu yakından takip etmeye başladı.

04.03.2021 09:55 - Son Güncelleme: 04.03.2021 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





