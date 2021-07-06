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Merve Dizdar boşanmanın ardından ilk kez konuştu! Bilinmeyenleri tek tek anlattı eski eşi Gürhan Altundaşar ile…

Merve Dizdar boşanmanın ardından ilk kez konuştu! Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine can veren ünlü oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz haftalarda üç yıllık eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz bir kararla evliliklerini sonlandırmıştı. Bir dergiye röportaj veren Dizdar, boşanmanın ardından ilk kez konuştu. Hakkında merak edilenleri anlatan Dizdar'ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu. İşte Merve Dizdar'ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları…

06.07.2021 17:45 - Son Güncelleme: 06.07.2021 17:45
Merve Dizdar boşanmanın ardından ilk kez konuştu! Bilinmeyenleri tek tek anlattı eski eşi Gürhan Altundaşar ile…

Başrolünü Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, geçtiğimiz haftalarda üç yıllık eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz bir kararla evliliklerini sonlandırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Dizdar boşanmanın ardından ilk kez konuştu! Bilinmeyenleri tek tek anlattı eski eşi Gürhan Altundaşar ile…

"KEŞİF DÖNEMİNDEYİM"
Bir dergiye röportaj veren Dizdar, boşanmanın ardından ilk kez konuştu. Hakkında merak edilenleri anlatan Dizdar, "Keşif dönemindeyim" diyerek şunları söyledi:

Merve Dizdar boşanmanın ardından ilk kez konuştu! Bilinmeyenleri tek tek anlattı eski eşi Gürhan Altundaşar ile…

"Duygularımı, kararlarımı, aslında kim olduğumu keşfediyorum. Kendimle yetinebilmeyi öğreniyorum. O yüzden günden güne hislerim değişiyor. Ailem, sevdiklerim, beni sevenler var. 'Mutsuzum' dersem olmaz. Mutluyum.

Merve Dizdar boşanmanın ardından ilk kez konuştu! Bilinmeyenleri tek tek anlattı eski eşi Gürhan Altundaşar ile…

Bir süredir anda kalmayı öğretiyorum kendime. Yarın hakkında korkmak ya da sevinçten delirmek bana göre değil sanırım"

Merve Dizdar boşanmanın ardından ilk kez konuştu! Bilinmeyenleri tek tek anlattı eski eşi Gürhan Altundaşar ile…

Yaşam tarzından da bahseden oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sessiz sakin bir hayatım var. Arkadaşlarım, çevrem, ailem. 'Ünlü olmak' tabiri de biraz garip geliyor açıkçası. Hayatımı içimden geldiği gibi yaşıyorum zaten"