Merve Dizdar boşanmanın ardından ilk kez konuştu! Bilinmeyenleri tek tek anlattı eski eşi Gürhan Altundaşar ile…
Merve Dizdar boşanmanın ardından ilk kez konuştu! Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine can veren ünlü oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz haftalarda üç yıllık eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz bir kararla evliliklerini sonlandırmıştı. Bir dergiye röportaj veren Dizdar, boşanmanın ardından ilk kez konuştu. Hakkında merak edilenleri anlatan Dizdar'ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu. İşte Merve Dizdar'ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları…
06.07.2021 17:45
- Son Güncelleme: 06.07.2021 17:45