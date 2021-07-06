Merve Dizdar boşanmanın ardından ilk kez konuştu! Bilinmeyenleri tek tek anlattı eski eşi Gürhan Altundaşar ile…

Yaşam tarzından da bahseden oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sessiz sakin bir hayatım var. Arkadaşlarım, çevrem, ailem. 'Ünlü olmak' tabiri de biraz garip geliyor açıkçası. Hayatımı içimden geldiği gibi yaşıyorum zaten"