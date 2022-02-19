Merve Dizdar ‘Bergüm’ diye seslendiği Bergüzar Korel ile en cesur halini paylaştı! Halit Ergenç’in biricik aşkı kayıtsız kalmadı
Merve Dizdar 'Bergüm' diye seslendiği Bergüzar Korel ile en cesur halini paylaştı! Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran ünlü oyuncu Merve Dizdar, sosyal medya hesabında cumartesi gününü birlikte geçirdiği Bergüzar Korel ile bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabında 'Bergüm' diye seslendiği yakın dostuyla en doğal halini yayınlayan Merve Dizdar, kısa sürede gündem oldu. Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel ise meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Merve Dizdar'ın o paylaşımı...
19.02.2022 22:42 - Son Güncelleme: 19.02.2022 22:42
Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran ünlü oyuncu Merve Dizdar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Dizdar, sosyal medya hesabında cumartesi gününü birlikte geçirdiği Bergüzar Korel ile bir paylaşımda bulundu.
Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel ise meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı.