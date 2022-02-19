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Haberler Magazin Merve Dizdar ‘Bergüm’ diye seslendiği Bergüzar Korel ile en cesur halini paylaştı! Halit Ergenç’in biricik aşkı kayıtsız kalmadı

Merve Dizdar ‘Bergüm’ diye seslendiği Bergüzar Korel ile en cesur halini paylaştı! Halit Ergenç’in biricik aşkı kayıtsız kalmadı

Merve Dizdar 'Bergüm' diye seslendiği Bergüzar Korel ile en cesur halini paylaştı! Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran ünlü oyuncu Merve Dizdar, sosyal medya hesabında cumartesi gününü birlikte geçirdiği Bergüzar Korel ile bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabında 'Bergüm' diye seslendiği yakın dostuyla en doğal halini yayınlayan Merve Dizdar, kısa sürede gündem oldu. Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel ise meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Merve Dizdar'ın o paylaşımı...

19.02.2022 22:42 - Son Güncelleme: 19.02.2022 22:42
Merve Dizdar ‘Bergüm’ diye seslendiği Bergüzar Korel ile en cesur halini paylaştı! Halit Ergenç’in biricik aşkı kayıtsız kalmadı

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran ünlü oyuncu Merve Dizdar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Merve Dizdar ‘Bergüm’ diye seslendiği Bergüzar Korel ile en cesur halini paylaştı! Halit Ergenç’in biricik aşkı kayıtsız kalmadı

Dizdar, sosyal medya hesabında cumartesi gününü birlikte geçirdiği Bergüzar Korel ile bir paylaşımda bulundu.

Merve Dizdar ‘Bergüm’ diye seslendiği Bergüzar Korel ile en cesur halini paylaştı! Halit Ergenç’in biricik aşkı kayıtsız kalmadı

Dizdar'ın "Güneşli cumartesiler ve Bergü'm" notunu düştüğü paylaşım, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Merve Dizdar ‘Bergüm’ diye seslendiği Bergüzar Korel ile en cesur halini paylaştı! Halit Ergenç’in biricik aşkı kayıtsız kalmadı

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel ise meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Merve Dizdar ‘Bergüm’ diye seslendiği Bergüzar Korel ile en cesur halini paylaştı! Halit Ergenç’in biricik aşkı kayıtsız kalmadı

Ünlü oyuncu, Dizdar'ın paylaşımını kendi sayfasına taşıyarak "Çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan cesaretlerini konuşturarak en doğal halleriyle kamera karşısına geçen oyuncular, makyajsız halleriyle tam not aldı.

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