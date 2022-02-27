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Haberler Magazin Merve Boluğur'un tabure üstünde frikiğe ramak kala pozu ortalığı yıktı geçti sosyal medyada yorum yağdı! "Kalflar fena abla"

Merve Boluğur'un tabure üstünde frikiğe ramak kala pozu ortalığı yıktı geçti sosyal medyada yorum yağdı! "Kalflar fena abla"

Merve Boluğur'un tabure üstünde frikiğe ramak kala pozu ortalığı yıktı geçti, o kareye sosyal medyada yorum üstüne yorum yağdı! Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra aşk hayatında yüzü gülmeyen ve oyunculuktan uzaklaşan Merve Boluğur, şarkıcılığa ve YouTuber'lığa soyundu. Son dönemde sosyal medyada oldukça aktif olan Merve Boluğur'un Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Derin bacak dekolteli elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki Merve'nin bacak kaslarına yorum yağdı.

27.02.2022 10:52 - Son Güncelleme: 27.02.2022 11:03
Merve Boluğur’un tabure üstünde frikiğe ramak kala pozu ortalığı yıktı geçti sosyal medyada yorum yağdı! Kalflar fena abla

"KALFLAR FENA ABLA"

Merve Boluğur'un tabure üstünde frikiğe ramak kala pozu ortalığı yıktı geçti sosyal medyada yorum yağdı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur’un tabure üstünde frikiğe ramak kala pozu ortalığı yıktı geçti sosyal medyada yorum yağdı! Kalflar fena abla

Sosyal medyayı aktif kullanan ve pozları ile sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur son paylaştığı kare ile gündeme bomba gibi düştü.

Merve Boluğur’un tabure üstünde frikiğe ramak kala pozu ortalığı yıktı geçti sosyal medyada yorum yağdı! Kalflar fena abla

Frikiğe ramak kala pozu ile çok konuşulan Merve Boluğur'un bacak kasları dikkat çekti. Bir sosyal meyda kullanıcısı, "Kalflar fena abla" yorumunda bulundu. Kalf kasları bacak bölgesinde yer alan en önemli kaslar olarak bilinir. Özellikle diz bölgesinden başlamak suretiyle arka kısımda, ayak bileği kısmına kadar inen kaslar olarak da anlatmak mümkün.

Merve Boluğur’un tabure üstünde frikiğe ramak kala pozu ortalığı yıktı geçti sosyal medyada yorum yağdı! Kalflar fena abla

Bu paylaşımın ardından 34 yaşındaki Merve Boluğur'un boyu merak konusu oldu. İşte anne tarafından Yugoslav göçmeni kökenli, baba tarafından ise İzmirli olan Merve Boluğur başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

Merve Boluğur’un tabure üstünde frikiğe ramak kala pozu ortalığı yıktı geçti sosyal medyada yorum yağdı! Kalflar fena abla

Yasmin Erbil - 1,69

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