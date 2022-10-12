Merve Boluğur’un paylaşımı ağızları açık bıraktı! Mert Aydın’ın annesini gören ablası sandı! “Çılgın gelin” Merve kayınvalidesiyle...
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğrafla eşi Mert Aydın'ın hastalandığını duyurdu. Eşinin hasta yatağından selfie yapan Boluğur, "İyi günde kötü günde dedik" ifadelerini kullandı. Art arda paylaşımlarda bulunan Boluğur, kayınvalidesi ile verdiği pozu da yayınlamayı ihmal etmedi. Boluğur'un "Bulmuş benim gibi çılgın gelini" notuyla yayınladığı poz sosyal medyayı sallarken Mert Aydın'ın annesi güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...
12.10.2022 20:47 - Son Güncelleme: 12.10.2022 20:47
Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile sevgilisi DJ Mert Aydın, geçtiğimiz haftalarda görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
Mert Aydın'la yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla 'kocam' hitabını kullanan Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla eşinin hastalandığını duyurdu.