Eski eş Murat Dalkılıç'ın "Siz hikâye uyduruyorsunuz" çıkışından sonra ilk görüntü: Merve Boluğur'dan neşeli tavır

Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ah benim güzel insanım. Kendi hayatınızdaki öfkeyi başka insanların hayatlarının gerçeği kabul ederek örtüyorsunuz. Sizin kurduğunuz hikâyenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bir şeyi uydurup duruyorsunuz."