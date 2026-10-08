CANLI YAYIN
Geri

Eski eş Murat Dalkılıç'ın "Siz hikâye uyduruyorsunuz" çıkışından sonra ilk görüntü: Merve Boluğur'dan neşeli tavır

Murat Dalkılıç'ın geçirdiği burun ameliyatları sonrası yapılan "Merve'nin ahı tuttu" yorumlarına sert tepki göstermesinin ardından, gözlerin çevrildiği Merve Boluğur ilk kez kameralara takıldı. Geçtiğimiz günlerde sokakta objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, eski eşinin açıklamaları ve hakkında yapılan sosyal medya yorumlarıyla ilgili sorular karşısındaki rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Murat Dalkılıç’ın 13. Burun Ameliyatı ve ’Merve’nin Ahı’ Yorumları

13 kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç hakkında sosyal medyada yapılan "Merve'nin ahı tuttu" yorumları gündem olmuştu. Ünlü şarkıcının eski eşi Merve Boluğur'a da konuyla ilgili dikkat çeken bir soru yöneltildi.

Muhabirlerden Boluğur’a ’Ah’ Sorusu: Ne Dedi?

Muhabirler Boluğur'a, "Murat Bey uzun zamandır burnuyla ilgili sorunlar yaşıyor. Sosyal medyada da 'Merve Hanım'ın ahı var' şeklinde yorumlar yapıldı. Kendisi de bu yorumlara yanıt verdi. Konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?" diye sordu.

Merve Boluğur Sessizliğini Korudu: Sorulara Yanıt Yok

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Merve Boluğur ise Murat Dalkılıç hakkında yöneltilen sorulara yorum yapmamayı tercih etti.

Merve Boluğur’dan Israrlı Sorulara Kısa Yanıt

Ünlü oyuncu, muhabirlerin ısrarlı sorularına yalnızca "Çok teşekkürler" diyerek karşılık verdi.

Sosyal Medyada ’Merve’nin Ahi Tuttu’ Yorumları

"MERVE'NİN AHI TUTTU" YORUMLARI

Murat Dalkılıç'ın yaşadığı burun sorunlarının yeniden gündeme gelmesinin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları eski eşi Merve Boluğur'u da konuya dahil etmişti. Kullanıcılardan bazıları, "Merve'nin ahı tuttu" ve "Burnundan gelsin dedi herhalde" şeklinde yorumlar yaparken, söz konusu ifadeler kısa sürede magazin gündeminde yer buldu.

Murat Dalkılıç’tan ’Merve’ Eleştirisine Sosyal Medyada Yanıt

MURAT DALKILIÇ'TAN TEPKİ GELMİŞTİ

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda Merve Boluğur üzerinden kendisine yöneltilen bir eleştiriye sosyal medya hesabından yanıt vermişti.

Dalkılıç: ’Hikayeniz Benim Gerçeğim Değil’

Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ah benim güzel insanım. Kendi hayatınızdaki öfkeyi başka insanların hayatlarının gerçeği kabul ederek örtüyorsunuz. Sizin kurduğunuz hikâyenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bir şeyi uydurup duruyorsunuz."

Dalkılıç: Sosyal Medya Yorumları Gerçeği Yansıtmıyor

Dalkılıç böylece özel hayatıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur’un Görkemli Düğünü

MERVE BOLUĞUR İLE 2 YIL EVLİ KALMIŞTI

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2015 yılında Adile Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlenmişti. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğünde Dalkılıç ailesinin Boluğur'a pırlanta takı seti, Murat Dalkılıç'ın ise pırlanta yüzük hediye ettiği dönemin magazin basınına yansımıştı.

Dalkılıç ve Boluğur’un 2 Yıllık Evliliği Son Buldu

Çiftin evliliği yaklaşık iki yıl sürdü. Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2017 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Çiftin Boşanma Nedeni Hakkında İddialar Bitmedi

NEDEN BOŞANDILAR?

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç'ın ayrılığı döneminde çiftin neden boşandığına ilişkin çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Magazin basınına yansıyan iddialardan birinde, çiftin Çeşme'de tartıştığı ve yaşananların ardından ilişkilerinde kriz çıktığı öne sürülmüştü.

Dalkılıç-Boluğur Evliliği Sosyal Medyada Tekrar Gündemde

Ancak söz konusu iddialar taraflarca doğrulanmış kesin bilgiler olmadığı için çiftin boşanma nedenine ilişkin farklı yorumlar yıllar boyunca gündeme gelmeye devam etti. Aradan yıllar geçmesine rağmen Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'un evliliği, özellikle sosyal medyada yapılan yorumlarla zaman zaman yeniden magazin gündemine taşınıyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin