Eski eş Murat Dalkılıç'ın "Siz hikâye uyduruyorsunuz" çıkışından sonra ilk görüntü: Merve Boluğur'dan neşeli tavır
Murat Dalkılıç'ın geçirdiği burun ameliyatları sonrası yapılan "Merve'nin ahı tuttu" yorumlarına sert tepki göstermesinin ardından, gözlerin çevrildiği Merve Boluğur ilk kez kameralara takıldı. Geçtiğimiz günlerde sokakta objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, eski eşinin açıklamaları ve hakkında yapılan sosyal medya yorumlarıyla ilgili sorular karşısındaki rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
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