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Haberler Magazin Merve Boluğur'un 'karda güneşleniyorum' pozu sosyal medyayı yıktı geçti Seda Sayan da boş durmadı! Yorumlar fena: "Kışı böyleyse yazı..."

Merve Boluğur'un 'karda güneşleniyorum' pozu sosyal medyayı yıktı geçti Seda Sayan da boş durmadı! Yorumlar fena: "Kışı böyleyse yazı..."

Merve Boluğur'un 'karda güneşleniyorum' pozu sosyal medyayı yıktı geçti Seda Sayan da boş durmadı! Yorumlar peş peşe geldi Merve Boluğur Instagram paylaşımı ile yine gündemde. Soğuk havaya meydan okuyan Merve, ip askılı bluzuyla kara çıktı. Merve'nin paylaşımı kısa süre içerisinde yorum yağmuruna tutulurken, Seda Sayan da kahkahalara boğuldu.

13.03.2022 13:34 - Son Güncelleme: 13.03.2022 13:51
Merve Boluğur’un ’karda güneşleniyorum’ pozu sosyal medyayı yıktı geçti Seda Sayan da boş durmadı! Yorumlar fena: Kışın böyleyse yazı...

"KIŞIN BÖYLEYSE YAZI..."

Merve Boluğur'un 'karda güneşleniyorum' pozu sosyal medyayı yıktı geçti Seda Sayan da boş durmadı, Merve'ye yorum yağdı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur’un ’karda güneşleniyorum’ pozu sosyal medyayı yıktı geçti Seda Sayan da boş durmadı! Yorumlar fena: Kışın böyleyse yazı...

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Kar yağarken soğuğa aldırmadan bahçeye ip askılı bluzla ve sütyensiz çıkan Merve Boluğur, video çekti.

Merve Boluğur’un ’karda güneşleniyorum’ pozu sosyal medyayı yıktı geçti Seda Sayan da boş durmadı! Yorumlar fena: Kışın böyleyse yazı...

KARDA TİTREYEREK 'GÜNEŞLENİYORUM' POZU

O anları "Karda güneşleniyorum" notuyla Instagram hesabından yayınlayan Merve, eline aldığı minik kartopunu sıktı ve ilginç hareketlerde bulundu.

Merve Boluğur’un ’karda güneşleniyorum’ pozu sosyal medyayı yıktı geçti Seda Sayan da boş durmadı! Yorumlar fena: Kışın böyleyse yazı...

Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Merve Boluğur'a yorum yağdı.

Merve Boluğur’un ’karda güneşleniyorum’ pozu sosyal medyayı yıktı geçti Seda Sayan da boş durmadı! Yorumlar fena: Kışın böyleyse yazı...

Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Merve Boluğur'un kaç yaşında olduğu merak konusu.

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