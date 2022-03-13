Merve Boluğur'un 'karda güneşleniyorum' pozu sosyal medyayı yıktı geçti Seda Sayan da boş durmadı! Yorumlar fena: "Kışı böyleyse yazı..."
Merve Boluğur'un 'karda güneşleniyorum' pozu sosyal medyayı yıktı geçti Seda Sayan da boş durmadı! Yorumlar peş peşe geldi Merve Boluğur Instagram paylaşımı ile yine gündemde. Soğuk havaya meydan okuyan Merve, ip askılı bluzuyla kara çıktı. Merve'nin paylaşımı kısa süre içerisinde yorum yağmuruna tutulurken, Seda Sayan da kahkahalara boğuldu.
13.03.2022 13:34 - Son Güncelleme: 13.03.2022 13:51
"KIŞIN BÖYLEYSE YAZI..."
Merve Boluğur'un 'karda güneşleniyorum' pozu sosyal medyayı yıktı geçti Seda Sayan da boş durmadı, Merve'ye yorum yağdı...
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Kar yağarken soğuğa aldırmadan bahçeye ip askılı bluzla ve sütyensiz çıkan Merve Boluğur, video çekti.
Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Merve Boluğur'un kaç yaşında olduğu merak konusu.