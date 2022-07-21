Merve Boluğur'un ilk şarkısıyla vereceği konserin fiyatı dudak uçuklattı! Şarkıcılığa soyunmuştu ağızları açık bıraktı: "Gerçek mi bu?"

"MURAT DALKILIÇ'A ÖZLÜ SÖZLER"

Merve Boluğur şarkıcılığa soyunmuştu... Kariyerinin ilk adımını attı o cümleleri duyanlar Merve'yi yorumsuz bırakmadı. Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol almış olan oyuncu Merve Boluğur, ekranlara mola verdi. Uzun zamandır bir projeye evet demeyen Boluğur, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirir hale geldi.