Merve Boluğur'un ilk şarkısıyla vereceği konserin fiyatı dudak uçuklattı! Şarkıcılığa soyunmuştu ağızları açık bıraktı: "Gerçek mi bu?"
Merve Boluğur'un ilk şarkısıyla vereceği konserin fiyatı dudak uçuklattı! İlk şarkısı "Şşşttt" ile dinleyicileri ikiye bölen oyuncu Merve Boluğur, bugün Nişantaşı'ndaki bir mekanda sahneye çıkacak. İlk kez sahne alacak olan Boluğur'un bilet fiyatı gündeme bomba gibi düştü. 2015 - 2017 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli kalan ikiliden Merve Boluğur, Instagram paylaşımları ile son dönemde oldukça dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuğu rafa kaldıran Merve Boluğur'un şarkısı da konser bilet fiyatı da herkesi şaşkına çevirdi.
"GERÇEK Mİ BU?"
Merve Boluğur'un ilk şarkısıyla vereceği konserin fiyatı dudak uçuklattı! Şarkıcılığa soyunmuştu ağızları açık bıraktı.
"MURAT DALKILIÇ'A ÖZLÜ SÖZLER"
Merve Boluğur şarkıcılığa soyunmuştu... Kariyerinin ilk adımını attı o cümleleri duyanlar Merve'yi yorumsuz bırakmadı. Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol almış olan oyuncu Merve Boluğur, ekranlara mola verdi. Uzun zamandır bir projeye evet demeyen Boluğur, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirir hale geldi.
Instagram paylaşımları ile takipçilerini şoke etmeyi başaran oyuncu, bir yenisini daha ekledi. Oyunculuğu rafa kaldıran Merve Boluğur, müzik piyasasına giriş yaptı. Boluğur, haziran ayının başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözlerini kendisinin yazdığı "Şşşttt" adlı ilk şarkısının yayınlandığını duyurdu.
İlk şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede gündem olan Boluğur kısa sürede gündem oldu. Merve Boluğur'un yeni şarkısının sözlerini duyanlar ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.
"Ne Murat'mış arkadaş, güzelim kadını ne hale getirdi." , "Murat Dalkılıç'tan sonra kendine gelemedi", "Murat Dalkılıç'a özlü sözler" gibi yorumlar yapıldı Merve Boluğur'a.