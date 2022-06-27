Merve Boluğur’un gözünden sakındığı annesine bakın! Murat Dalkılıç’ın eski kayınvalidesi ortalığı salladı! Gören dilini ısırdı

MERVE BOLUĞUR VE MURAT DALKILIÇ NEDEN AYRILDI?

Çiftin boşanması da tıpkı evlilikleri gibi günlerce konuşuldu. O dönem "Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç Çeşme'de bilinmeyen bir sebepten kavga etti. Eser Yenenler sakinleşmesi için Murat'ı evine davet etti. İlerleyen saatlerde kız arkadaşlarını da eve çağırdı. O geceden haberdar olan Merve Boluğur çılgına döndü ve boşanma kararı aldı" şeklinde haberler çıktı.