Merve Boluğur’un gözünden sakındığı annesine bakın! Murat Dalkılıç’ın eski kayınvalidesi ortalığı salladı! Gören dilini ısırdı
Merve Boluğur'un gözünden sakındığı annesine bakın! Son dönemin popüler isimlerinden Merve Boluğur, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. 2006-2007 yıllarında yayımlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynayan ve bu sayede tanınan ünlü oyuncu, özellikle Murat Dalkılıç ile yaptığı evlilikle çok konuşuldu. Boluğur, şimdi ise annesi ile gündeme geldi. Oyuncunun annesini görenler adeta hayran kaldı ve "Annesi kızını sollamış", "Güzellik genetik" yorumlarında bulundu. İşte Merve Boluğur'un güzeller güzeli annesi...
Acemi Cadı, Aşk Yeniden, Kuzey Güney, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Merve Boluğur, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, özellikle 24 Ağustos 2015 tarihinde dünyaevine girdiği şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.
Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapan Boluğur, görkemli düğün töreniyle uzun süre magazin gündeminin manşetlerinde yer aldı.
Ancak Boluğur, uzun yıllar bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Murat Dalkılıç ile 11 Eylül 2017 tarihinde boşandı.
MERVE BOLUĞUR VE MURAT DALKILIÇ NEDEN AYRILDI?
Çiftin boşanması da tıpkı evlilikleri gibi günlerce konuşuldu. O dönem "Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç Çeşme'de bilinmeyen bir sebepten kavga etti. Eser Yenenler sakinleşmesi için Murat'ı evine davet etti. İlerleyen saatlerde kız arkadaşlarını da eve çağırdı. O geceden haberdar olan Merve Boluğur çılgına döndü ve boşanma kararı aldı" şeklinde haberler çıktı.