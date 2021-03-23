Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! Meğer ihanetle başlamış yeni aşk...

Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! Meğer ihanetle başlamış yeni aşk... Gönül ilişkilerinde bir türlü yüzü gülmeyen Merve Boluğur'un geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş poz verdiği kişi merak konusu olmuştu. Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileri ile etkileşim içerisinde olan oyuncu Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak. Murat Dalkılıç ile 2 yıl evli kaldıktan sonra gönlünü her defasında kumral bir yakışıklıya kaptıran ve yüzü bir kez bile gülmeyen Merve Boluğur, zor günleri atlattı. Daha önce "Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" açıklamasıyla günlerce konuşulan Merve Boluğur, Instagram'dan yeni sevgilisiyle aşkını sarmaş dolaş verdiği pozla ilan etmişti. Yeni aşkın detaylarında ihanet bombası ortaya atıldı. O kişi bakın kimmiş...

23.03.2021 10:57 - Son Güncelleme: 23.03.2021 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





