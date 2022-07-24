Merve Boluğur’un gizemli sevgilisi tanıdık çıktı! “Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor” diyen Merve’nin yeni aşkı bakın kim...

"KUMRAL ERKEK GÖRÜNCE BANA BİR ŞEYLER OLUYOR"

32 yaşındaki Boluğur, konuyla ilgili şunları söyledi: "Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp, sevmeli. Aklına eseni yapabilmeli. Biraz çılgınlık lazım. İyi eğitimli, yabancı dil bilen, hobileri de olan kişi dikkatimi çeker. Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor"