Merve Boluğur’un gizemli sevgilisi tanıdık çıktı! “Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor” diyen Merve’nin yeni aşkı bakın kim...
Acemi Cadı dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, ardından Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol almıştı. Şimdilerde şarkıcılığa soyunan Boluğur, kariyeri kadar oyunculuğuyla da çok konuşulmuştu. Özellikle Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer alan Boluğur, geçen günlerde sürpriz bir paylaşım yapmıştı. Bir röportajında "Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" diyen Boluğur yüzünü göstermeden yeni aşkını paylaştı. Ünlü oyuncunun gizemli sevgilisinin kimliği ise çok geçmeden ortaya çıktı. Bakın Merve Boluğur'un yeni aşkı kimmiş...
Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Merve Boluğur, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Son günlerde şarkıcılığa merak saran Boluğur, özellikle 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla hafızalara kazındı.
Aradığı aşkı bulamayan Merve Boluğur'un geçen haftalarda Emre Kaya ile adı aşk dedikodularına karıştı. Boluğur iddialara, "Arkadaşım demiştim. Aşık olduğumda söylerim. İlişki yok, iş var" yanıtını verdi.
"KUMRAL ERKEK GÖRÜNCE BANA BİR ŞEYLER OLUYOR"
32 yaşındaki Boluğur, konuyla ilgili şunları söyledi: "Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp, sevmeli. Aklına eseni yapabilmeli. Biraz çılgınlık lazım. İyi eğitimli, yabancı dil bilen, hobileri de olan kişi dikkatimi çeker. Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor"