Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç evleniyor! Yeni sevgilisi ilk kez konuştu: Her şey olumlu ilerliyor...

2015 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanmıştı. Aşk defterini burada kapatmayan Murat Dalkılıç yeni bri aşka yelken açtı. Murat Dalkılıç'ın evlilik yoluna girdiği Eda San, ilk kez konuştu. Sevgilisinin 9. kez ameliyat olması hakkında San, "Kötü bir süreç geçirdik. Şu an bir ameliyat daha gözükmüyor" dedi.