Merve Boluğur'un eski eşi Mert Aydın ilk kez konuştu gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattı! Merve'nin 53 günlük kocası Mert Aydın içini döktü
Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 53 gün süren evliliği, neden bittiği günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Mert Aydın'ın evliliklerinin 6.gününde annesinin evine gittiği, ameliyatı sonrası Merve Boluğur'un eşinin yanında olmadığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de elinde alkol şişesiyle dolaşıp, insanların masalarına oturup acayip şeyler söylediği iddia edilen Merve Boluğur'un 53 günlük eski eşi Mert Aydın ilk kez konuştu. İşte haberin detayları...
17.12.2022 09:36 - Son Güncelleme: 17.12.2022 09:37
Tüm bunların ardından Merve Boluğur ve Mert Aydın, geçtiğimiz günlerde bir mekanda buluşup birlikte vakit geçirmişti. Kahve içen ikili, bir süre sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını fark etmişti.
Keyifleri kaçan eski evliler, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız olmuştu. Ayrılan çifti görenler, haklarında; "Reklam birlikteliği için bir araya geldiler zaten" diye konuştular. Bunun üzerine yüzü asılan Boluğur, oradan uzaklaşmıştı.
ELİNDE ALKOL ŞİŞEYLE AVM GEZDİ
Öte yandan Merve Boluğur, önceki gün Atiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, bir alışveriş merkezinin yemek katında objektiflere yansımıştı.