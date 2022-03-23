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Haberler Magazin Merve Boluğur'un dört duvar yazılı bikinili pozuna Murat Dalkılıç yorumları yağdı: "Murat ağlıyor şu an..."

Merve Boluğur'un dört duvar yazılı bikinili pozuna Murat Dalkılıç yorumları yağdı: "Murat ağlıyor şu an..."

Merve Boluğur'un dört duvar yazılı bikinili pozuna Murat Dalkılıç yorumları yağdı. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da etkili olan kar yağışında yaptığı paylaşımla dikkat çeken Merve Boluğur Instagram'da boş durmadı. Sosyal medyayı aktif kullanan Merve son olarak bikinili karesi ile dikkat çekti. Merve Boluğur'un bikinili paylaşımına, "Murat ağlıyor şu an" , "Murat'tan sonra..." , "Yapma guzum üşürsün" şeklinde yorumlar yapıldı.

23.03.2022 15:17 - Son Güncelleme: 23.03.2022 15:36
Merve Boluğur’un dört duvar yazılı bikinili pozuna Murat Dalkılıç yorumları yağdı: Murat ağlıyor şu an...

"MURAT AĞLIYOR ŞU AN"

Merve Boluğur'un dört duvar yazılı bikinili pozuna Murat Dalkılıç yorumları yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur’un dört duvar yazılı bikinili pozuna Murat Dalkılıç yorumları yağdı: Murat ağlıyor şu an...

Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Boluğur Instagram pozuyla gündeme bomba gibi düştü.

Merve Boluğur’un dört duvar yazılı bikinili pozuna Murat Dalkılıç yorumları yağdı: Murat ağlıyor şu an...

İlginç pozları ve açıklamaları ile sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur'u görenler, eski eşi Murat Dalkılıç hakkında yorum yapmadan durmadı.

Merve Boluğur’un dört duvar yazılı bikinili pozuna Murat Dalkılıç yorumları yağdı: Murat ağlıyor şu an...

İşte Merve Boluğur'un 'dört duvar' notlu paylaşımı ve gelen yorumlardan bazıları...

Merve Boluğur’un dört duvar yazılı bikinili pozuna Murat Dalkılıç yorumları yağdı: Murat ağlıyor şu an...

"KIŞIN BÖYLEYSE YAZI..."

Merve Boluğur'un geçtiğimiz haftalarda 'karda güneşleniyorum' paylaşımı çok konuşulmuştu. Hatta o anlara Seda Sayan da kayıtsız kalmamıştı.

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