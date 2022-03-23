Merve Boluğur'un dört duvar yazılı bikinili pozuna Murat Dalkılıç yorumları yağdı: "Murat ağlıyor şu an..."
Merve Boluğur'un dört duvar yazılı bikinili pozuna Murat Dalkılıç yorumları yağdı. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da etkili olan kar yağışında yaptığı paylaşımla dikkat çeken Merve Boluğur Instagram'da boş durmadı. Sosyal medyayı aktif kullanan Merve son olarak bikinili karesi ile dikkat çekti. Merve Boluğur'un bikinili paylaşımına, "Murat ağlıyor şu an" , "Murat'tan sonra..." , "Yapma guzum üşürsün" şeklinde yorumlar yapıldı.
23.03.2022 15:17 - Son Güncelleme: 23.03.2022 15:36
"MURAT AĞLIYOR ŞU AN"
Merve Boluğur'un dört duvar yazılı bikinili pozuna Murat Dalkılıç yorumları yağdı.
İlginç pozları ve açıklamaları ile sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur'u görenler, eski eşi Murat Dalkılıç hakkında yorum yapmadan durmadı.
"KIŞIN BÖYLEYSE YAZI..."
Merve Boluğur'un geçtiğimiz haftalarda 'karda güneşleniyorum' paylaşımı çok konuşulmuştu. Hatta o anlara Seda Sayan da kayıtsız kalmamıştı.