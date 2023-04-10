Merve Boluğur'la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç'ın 'aldatma' açıklaması ortalığı karıştırdı sosyal medya: "Merve'yi Allah kurtarmış!"

Dalkılıç bu soru üzerine; 'Ben aldatmayı yalan söylemek olarak düşünüyorum. Dürüst olan insanlar bence aldatmış sayılmıyor. Çünkü yalan söylemiyor. Aldatmak değil yani. Aldatılmış bişi yok. Baya söylüyor yani' diye yanıt verdi.