Merve Boluğur'la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç'ın 'aldatma' açıklaması ortalığı karıştırdı sosyal medya: "Merve'yi Allah kurtarmış!"
Merve Boluğur'la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç'ın 'aldatma' açıklaması ortalığı karıştırdı, sosyal medyada, "Merve'yi Allah kurtarmış" , "Aldatmak övünülecek, normalleştirilecek bir şey değil" , "Aldatmayı modernlik olarak göstermeyin" yorumları aldı başını gitti. Murat Dalkılıç, Merve Boluğur'u aldattı mı? İşte o açıklama...
10.04.2023 17:08 - Son Güncelleme: 10.04.2023 17:29
Merve Boluğur'la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç'ın 'aldatma' açıklaması ortalığı karıştırdı sosyal medyadan, "Merve'yi Allah kurtarmış!" yorumları yağdı.
2 yıllık evliliğin ardından boşanan ikiliden Murat Dalkılıç'ın kısa bir süre içinde Hande Erçe ile aşk yaşaması ihanet iddialarını da beraberinde getirmişti.
Sosyal medyada paylaştığı makyaj videolarıyla ün kazanan YouTuber Danla Bilic'in konuğu olan Murat Dalkılıç, ünlü fenomenin 'Neden aldatıyorsunuz bizi?' sorusuna verdiği yanıtla şoke etti.