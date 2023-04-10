RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Merve Boluğur'la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç'ın 'aldatma' açıklaması ortalığı karıştırdı sosyal medya: "Merve'yi Allah kurtarmış!"

Merve Boluğur'la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç'ın 'aldatma' açıklaması ortalığı karıştırdı sosyal medya: "Merve'yi Allah kurtarmış!"

Merve Boluğur'la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç'ın 'aldatma' açıklaması ortalığı karıştırdı, sosyal medyada, "Merve'yi Allah kurtarmış" , "Aldatmak övünülecek, normalleştirilecek bir şey değil" , "Aldatmayı modernlik olarak göstermeyin" yorumları aldı başını gitti. Murat Dalkılıç, Merve Boluğur'u aldattı mı? İşte o açıklama...

10.04.2023 17:08 - Son Güncelleme: 10.04.2023 17:29
Merve Boluğur’la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç’ın ’aldatma’ açıklaması ortalığı karıştırdı sosyal medya: Merve’yi Allah kurtarmış!

Merve Boluğur'la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç'ın 'aldatma' açıklaması ortalığı karıştırdı sosyal medyadan, "Merve'yi Allah kurtarmış!" yorumları yağdı.

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Merve Boluğur’la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç’ın ’aldatma’ açıklaması ortalığı karıştırdı sosyal medya: Merve’yi Allah kurtarmış!

2015-2017 yılları arasında evli kalan Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç sosyal medya gündeminde.

Merve Boluğur’la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç’ın ’aldatma’ açıklaması ortalığı karıştırdı sosyal medya: Merve’yi Allah kurtarmış!

2 yıllık evliliğin ardından boşanan ikiliden Murat Dalkılıç'ın kısa bir süre içinde Hande Erçe ile aşk yaşaması ihanet iddialarını da beraberinde getirmişti.

Merve Boluğur’la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç’ın ’aldatma’ açıklaması ortalığı karıştırdı sosyal medya: Merve’yi Allah kurtarmış!

Sosyal medyada paylaştığı makyaj videolarıyla ün kazanan YouTuber Danla Bilic'in konuğu olan Murat Dalkılıç, ünlü fenomenin 'Neden aldatıyorsunuz bizi?' sorusuna verdiği yanıtla şoke etti.

Merve Boluğur’la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç’ın ’aldatma’ açıklaması ortalığı karıştırdı sosyal medya: Merve’yi Allah kurtarmış!

Dalkılıç bu soru üzerine; 'Ben aldatmayı yalan söylemek olarak düşünüyorum. Dürüst olan insanlar bence aldatmış sayılmıyor. Çünkü yalan söylemiyor. Aldatmak değil yani. Aldatılmış bişi yok. Baya söylüyor yani' diye yanıt verdi.

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