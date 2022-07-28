Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle olay poz! "Hep böyle şefkatli ol kumralım, kıymetimi bil"

Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle olay poz! "Hep böyle şefkatli ol kumralım, kıymetimi bil"
Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle olay poz! "Hep böyle şefkatli ol kumralım, kıymetimi bil" notuyla fotoğraf paylaşan Merve gönlünü yine birine kaptırdı. 2 yıl önce bir erkekte aradığı kriterleri açıklayan Merve, "Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp, sevmeli. Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" demişti. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile fotoğraf paylaşan Merve, kumralı ile yeni bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Yüzünü göstermediği aşkının aranjör olduğu ileri sürüldü. İşte Merve Boluğur ve yeni sevgilisi...
"KIYMETİMİ BİL KUMRALIM"
Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle olay poz geldi. Fotoğrafın altına "Hep böyle şefkatli ol kumralım, kıymetimi bil" notu yazan Merve Boluğur'a Instagram'da, "Masadan eksiliyor dostlar" , "Hep mutlu olun" , "Merve'de kumral bitmez" yorumları yapıldı.
2015 yılında Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2 yıl sonra boşanan Merve Boluğur son dönemin en çok konuşulan ünlülerinden.
MERVE BOLUĞUR İLE MURAT DALKILIÇ'IN BOŞANMA NEDENİ...
Çiftin ayrılığına neden olan en büyük olay Çeşme'de yaşandı. İddiaya göre; Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur yine bir konuda tartışıp kavga etti. Bunun üzerine Murat Dalkıkılıç tek başına dışarı çıktı. İşte ne olduysa o zaman oldu. Kavganın ardından Murat Dalkılıç'ı sakinleşmesi için Eser Yenenler Çeşme'deki evine davet etti. Murat Dalkılıç'ı davet ettiği yere kız arkadaşlarını çağırdı.
Şu sıralar Çeşme'de tatil yapan Merve Boluğur Instagram hesabından kalbini yeni birine kaptırdığını paylaştığı fotoğraflarla açıkladı.