Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle olay poz! "Hep böyle şefkatli ol kumralım, kıymetimi bil"

MERVE BOLUĞUR İLE MURAT DALKILIÇ'IN BOŞANMA NEDENİ...

Çiftin ayrılığına neden olan en büyük olay Çeşme'de yaşandı. İddiaya göre; Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur yine bir konuda tartışıp kavga etti. Bunun üzerine Murat Dalkıkılıç tek başına dışarı çıktı. İşte ne olduysa o zaman oldu. Kavganın ardından Murat Dalkılıç'ı sakinleşmesi için Eser Yenenler Çeşme'deki evine davet etti. Murat Dalkılıç'ı davet ettiği yere kız arkadaşlarını çağırdı.