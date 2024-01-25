Merve Boluğur’dan takipçilerini heyecanlandıran paylaşım! “Biz bu piyasaya yeni gelmedik, geri geldik” deyip bombayı patlattı

Acemi Cadı ile adını geniş kitlelere duyuran ve Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Merve Boluğur, uzun bir süre setlere veda etti. Son olarak İçimizdeki Fırtına'da rol alan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ekrana dönüş sinyali verdi. "Biz bu piyasaya yeni gelmedik, geri geldik" diyen Boluğur'un açıklaması kısa sürede gündem oldu.
Merve Boluğur, Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi fenomen yapımlarda rol alan oyuncu, son olarak 2017 yılında İçimdeki Fırtına dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
Uzun bir süre setlerden uzak olan oyuncu, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.