Merve Boluğur’dan takipçilerini heyecanlandıran paylaşım! “Biz bu piyasaya yeni gelmedik, geri geldik” deyip bombayı patlattı

Acemi Cadı ile adını geniş kitlelere duyuran ve Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Merve Boluğur, uzun bir süre setlere veda etti. Son olarak İçimizdeki Fırtına'da rol alan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ekrana dönüş sinyali verdi. "Biz bu piyasaya yeni gelmedik, geri geldik" diyen Boluğur'un açıklaması kısa sürede gündem oldu.