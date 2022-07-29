Merve Boluğur'dan bikinisiyle ayna karşısında olay pozlar! Adriana Lima'yı solda sıfır bırakmıştı o kareleri görenler: "Ne yapıyorsun Merve"
Merve Boluğur'dan bikinisiyle ayna karşısında olay pozlar! Adriana Lima'yı solda sıfır bırakmıştı... Yıllar önce Lima ile bir araya geldiği fotoğrafı ile sosyal medyada gündemde olan Merve Boluğur Instagram'dan paylaştığı bikinili kareleri ile "Ne yapıyorsun Merve" dedirtti. Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğinin ardından oyunculuğa da veda eden Merve son dönemde çıkardığı yeni şarkısı ve aranjör sevgilisi ile sık sık gündeme geliyor.
29.07.2022 14:26 - Son Güncelleme: 29.07.2022 15:06
"NE YAPIYORSUN MERVE"
Merve Boluğur'dan bikinisiyle ayna karşısında olay pozlar! Adriana Lima'yı solda sıfır bırakmıştı o areleri görenler, "Ne yapıyorsun Merve" demeden geçmedi.
8 yıl önce Adriana Lima ile çektirdiği bu fotoğrafın yeniden gündeme gelmesi ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Merve Boluğur Instagram'dan son olarak ayna karşısında verdiği bikinili pozlarıyla dikkat çekti.
Merve Boluğur'un bu pozlarını gören sosyal medya kullanıcıları, "Ne yapıyorsun Merve?" , "Bu pozlar ne anlam veremedik" , "Sevgilin kızmıyor mu?" şeklinde yorumlar yaptı.