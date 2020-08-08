Haberler Galeri Magazin Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Yatak pozuyla olay yaratan Merve Boluğur: Taş taşın üstüne oturdu

Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Yatak pozuyla olay yaratan Merve Boluğur: Taş taşın üstüne oturdu

Murat Dalkılıç ile ayrılığının ardından adı pek çok kişiyle anılan Merve Boluğur sonunda aşkı Burak Dayı'da buldu... Sevgilisi Burak Dayı ile tatilde olan Merve Boluğur birbirinden ilginç fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerce paylaştığı yatak pozuyla olay yaratan Merve Boluğur bu kez 'taş gibiyim' pozuyla çok konuşuldu. Anlaşılan o ki Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı. İşte Merve Boluğur'un o sözleri.

08.08.2020 14:42 - Son Güncelleme: 08.08.2020 14:42
Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Yatak pozuyla olay yaratan Merve Boluğur: Taş taşın üstüne oturdu

Herkes onu Acemi Cadı ile tanıdı. Sonrasında yer aldığı projeler ile dişiliğini ön plana çıkaran Merve Boluğur Murat Dalkılıç'tan boşandıktan uzun süre sonra kalbini yeni bir aşka açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Yatak pozuyla olay yaratan Merve Boluğur: Taş taşın üstüne oturdu

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur aşık olduğu hayranı Burak Dayı ile şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.

Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Yatak pozuyla olay yaratan Merve Boluğur: Taş taşın üstüne oturdu

Sosyal medyadan ardı ardına gelen paylaşımlarla gündem olan Merve Boluğur adeta coştu.

Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Yatak pozuyla olay yaratan Merve Boluğur: Taş taşın üstüne oturdu

Verdiği cesur pozlarla güzelliğine güvendiğini gözler önüne seren Merve Boluğur son paylaşımına yaptığı yorum ile yine olay yarattı.

Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Yatak pozuyla olay yaratan Merve Boluğur: Taş taşın üstüne oturdu

Merve Boluğur, yakın arkadaşının "Hep böyle oturursun zaten" yorumuna "Taşın üstüne taş oturdu" şeklinde verdiği esprili yanıtla gündeme geldi.


DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Burcu Özberk bikinili fotoğraflarının ardından sosyal medyayı salladı! Burcu Özberk yine makyajsız ve doğal...
Burcu Özberk bikinili fotoğraflarının ardından sosyal medyayı salladı! Burcu Özberk yine makyajsız ve doğal...