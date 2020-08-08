Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Yatak pozuyla olay yaratan Merve Boluğur: Taş taşın üstüne oturdu
Murat Dalkılıç ile ayrılığının ardından adı pek çok kişiyle anılan Merve Boluğur sonunda aşkı Burak Dayı'da buldu... Sevgilisi Burak Dayı ile tatilde olan Merve Boluğur birbirinden ilginç fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerce paylaştığı yatak pozuyla olay yaratan Merve Boluğur bu kez 'taş gibiyim' pozuyla çok konuşuldu. Anlaşılan o ki Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı. İşte Merve Boluğur'un o sözleri.
08.08.2020 14:42
- Son Güncelleme: 08.08.2020 14:42
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