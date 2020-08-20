Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Göğüs dekolteli Merve'yi görenler dönüp bir daha baktı
Murat Dalkılıç ile ayrılığının ardından adı pek çok kişiyle anılan Merve Boluğur sonunda aşkı Burak Dayı'da buldu... Sürpriz ilişkisiyle adından söz ettiren Merve Boluğur, sevgilisi Burak Dayı ile önceki gün bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Merve Boluğur'un giydiği derin göğüs dekolteli spor kıyafeti ise dikkat çekti...
20.08.2020 17:13
- Son Güncelleme: 20.08.2020 17:13
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