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Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Göğüs dekolteli Merve'yi görenler dönüp bir daha baktı

Murat Dalkılıç ile ayrılığının ardından adı pek çok kişiyle anılan Merve Boluğur sonunda aşkı Burak Dayı'da buldu... Sürpriz ilişkisiyle adından söz ettiren Merve Boluğur, sevgilisi Burak Dayı ile önceki gün bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Merve Boluğur'un giydiği derin göğüs dekolteli spor kıyafeti ise dikkat çekti...

20.08.2020 17:13 - Son Güncelleme: 20.08.2020 17:13
Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Göğüs dekolteli Merve'yi görenler dönüp bir daha baktı

Herkes onu Acemi Cadı ile tanıdı. Sonrasında yer aldığı projeler ile dişiliğini ön plana çıkaran Merve Boluğur Murat Dalkılıç'tan boşandıktan uzun süre sonra kalbini yeni bir aşka açtı.

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Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Göğüs dekolteli Merve'yi görenler dönüp bir daha baktı

Sürpriz ilişkisi ile magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur ve sevgilisi Burak Dayı, önceki gün AVM'de objektiflere takıldı.

Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Göğüs dekolteli Merve'yi görenler dönüp bir daha baktı

Milliyet'in haberine göre; Kısa süre alışveriş yaptıktan sonra baş başa yemek yiyen Merve Boluğur-Burak Dayı çifti, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Göğüs dekolteli Merve'yi görenler dönüp bir daha baktı

Giydiği derin göğüs dekolteli spor kıyafeti ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, aşk hayatı ile alakalı sorulara esprili yanıtlar verdi.

Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Göğüs dekolteli Merve'yi görenler dönüp bir daha baktı

"O BENİM ÖZELİM"

Israrlı özel hayat soruları üzerine Boluğur, "Anlatmayacağım tabii ki, hadi öpüyorum sizi. Niye anlatayım, o benim özelim. Bir iş yapıyorum diye her şeyimi anlatacağım diye bir şey var mı, yok.

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