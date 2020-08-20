Merve Boluğur'a Burak Dayı aşkı yaradı! Göğüs dekolteli Merve'yi görenler dönüp bir daha baktı

"O BENİM ÖZELİM"

Israrlı özel hayat soruları üzerine Boluğur, "Anlatmayacağım tabii ki, hadi öpüyorum sizi. Niye anlatayım, o benim özelim. Bir iş yapıyorum diye her şeyimi anlatacağım diye bir şey var mı, yok.