Merve Boluğur yine yaptı yapacağını! Sınır tanımayan Merve “Bacak kasım bile yaza hazır” dedi paylaşımıyla bir kez daha çok konuşuldu
Merve Boluğur yine yaptı yapacağını! Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ancak bu süreçte özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Acemi Cadı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu, ayna karşısında verdiği bir pozla sosyal medyaya damga vurdu. Derin yırtmaçlı süper minisiyle poz veren Boluğur, "Bacak kasım bile yaza hazır" ifadelerini kullandı. Boluğur'un paylaşımı yine çok konuşuldu. İşte Merve Boluğur'un dikkat çeken o paylaşımı...
09.04.2022 20:00 - Son Güncelleme: 09.04.2022 20:03
Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynayan ve bu sayede adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, ardından Aşk Yeniden, Kül ve Ateş, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kuzy Güney gibi yapımlarda rol aldı.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Merve Boluğur, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.