RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Merve Boluğur yine yaptı yapacağını! Sınır tanımayan Merve “Bacak kasım bile yaza hazır” dedi paylaşımıyla bir kez daha çok konuşuldu

Merve Boluğur yine yaptı yapacağını! Sınır tanımayan Merve “Bacak kasım bile yaza hazır” dedi paylaşımıyla bir kez daha çok konuşuldu

Merve Boluğur yine yaptı yapacağını! Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ancak bu süreçte özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Acemi Cadı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu, ayna karşısında verdiği bir pozla sosyal medyaya damga vurdu. Derin yırtmaçlı süper minisiyle poz veren Boluğur, "Bacak kasım bile yaza hazır" ifadelerini kullandı. Boluğur'un paylaşımı yine çok konuşuldu. İşte Merve Boluğur'un dikkat çeken o paylaşımı...

09.04.2022 20:00 - Son Güncelleme: 09.04.2022 20:03
Merve Boluğur yine yaptı yapacağını! Sınır tanımayan Merve “Bacak kasım bile yaza hazır” dedi paylaşımıyla bir kez daha çok konuşuldu

Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynayan ve bu sayede adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, ardından Aşk Yeniden, Kül ve Ateş, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kuzy Güney gibi yapımlarda rol aldı.

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Merve Boluğur yine yaptı yapacağını! Sınır tanımayan Merve “Bacak kasım bile yaza hazır” dedi paylaşımıyla bir kez daha çok konuşuldu

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Boluğur, özellikle 2015 yılında nikah masasına oturduğu ve 2017'de boşandığı şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer edindi.

Merve Boluğur yine yaptı yapacağını! Sınır tanımayan Merve “Bacak kasım bile yaza hazır” dedi paylaşımıyla bir kez daha çok konuşuldu

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Merve Boluğur, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Merve Boluğur yine yaptı yapacağını! Sınır tanımayan Merve “Bacak kasım bile yaza hazır” dedi paylaşımıyla bir kez daha çok konuşuldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam eden Boluğur, Instagram hesabında yayınladığı dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Merve Boluğur yine yaptı yapacağını! Sınır tanımayan Merve “Bacak kasım bile yaza hazır” dedi paylaşımıyla bir kez daha çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, derin yırtmaçlı süper minisiyle ayna karşısında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

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