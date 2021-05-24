Merve Boluğur yine yaptı yapacağını! "Popo kıvrımlarına önem veriyorum kendimi arı gibi düşünürsem erkeğin..."
Youtuber'lığa soyunan Merve Boluğur, açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur, YouTube kanalında kendi aşklarından ve ilişkilerin doğasından bahsetti. Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra ekranlara da veda eden ve pandemi sürecinde yeniden gün yüzüne çıkan Merve Boluğur Youtube kanalında yaptığı açıklamada, "Popo kıvrımlarına önem veriyorum, kendimi arı gibi düşünürsem erkeğin konmasın istiyorum." sözleriyle yine sosyal medyada dillere düştü...
Merve Boluğur yine yaptı yapacağını! Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, önce Youtuber'lığa ardından da şarkıcılığa soyundu. Son dönemde gündemden düşmeyen Merve Boluğur yeni açıklamlarıyla yine sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.. İşte Merve'nin çarpıcı açıklamalarından satır başları...
"KÖTÜ YORUMLARI ÖNEMSEMİYORUM"
"Kötü yorumları önemsemiyorum. Kendimi alanımı korumak önemli. Kontrolümde olmayan kısımla ilgimi kesiyorum."
"Karşımızdaki insanı anlamaya yönelik hareket etmeliyiz. Mesela kaçan kovalanır bana çok çiçek alıyor diyebilirsin. Fakat o senin popülerliğin, güzelliğin için olabilir. O anki boşluktan olabilir. O insanı önemseyebildiğin zaman sağlam bir şeyler kurabilirsin."
"ERKEĞİN KONMASINI İSTİYORUM"
"Prensiplerim var. Kendi hayatımın başrolündeysem yorumumu da dilediğim gibi kaleme almak hakkım."
"Erkeğin genetik yapısı ve yaratılışından ötürü fiziksel kuvveti var. Kadının evin içini düzenlediği, erkeğin dışarıyla ilgilendiği alanlar söz konusu. Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını istiyorum."