Merve Boluğur yine bildiğiniz gibi pembe bikinisiyle çekinmeden paylaştı! Merve sınırları aşmaya devam ediyor
Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra sarsıntılı günler geçiren Merve Boluğur son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmek bilmiyor. Uzun süredir herhangi bir yapımda rol almayan 33 yaşında oyuncunun her paylaşımı olay oluyor. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemde sık sık yer bulan Merve Boluğur, sosyal medya sayfasından tatil pozunu yayınladı. Merve Boluğur'un cesur pozu kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
13.07.2021 14:37
- Son Güncelleme: 13.07.2021 14:37
Bir dönem ekranlara gelen Acemi Cadı dizisi ile ismini duyuran Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak yaşıyor.
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla özel hayatını takipçileriyle sık sık paylaşan Boluğur'dan şimdi ise tatil pozu geldi.
Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemde sık sık yer bulan Merve Boluğur, sosyal medya sayfasından tatil pozunu yayınladı.
Bir dönem ekranlara gelen Acemi Cadı dizisi ile ismini duyuran Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak yaşıyor.
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla özel hayatını takipçileriyle sık sık paylaşan Boluğur'dan şimdi ise tatil pozu geldi.
Merve Boluğur, pembe bikinisiyle olan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.