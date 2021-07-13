Merve Boluğur yine bildiğiniz gibi pembe bikinisiyle çekinmeden paylaştı! Merve sınırları aşmaya devam ediyor

Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra sarsıntılı günler geçiren Merve Boluğur son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmek bilmiyor. Uzun süredir herhangi bir yapımda rol almayan 33 yaşında oyuncunun her paylaşımı olay oluyor. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemde sık sık yer bulan Merve Boluğur, sosyal medya sayfasından tatil pozunu yayınladı. Merve Boluğur'un cesur pozu kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

13.07.2021 14:37 - Son Güncelleme: 13.07.2021 14:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





