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Haberler Magazin Merve Boluğur tekne paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Bikinili pozunu yayınlayan Merve en doğal halini yakın çekim paylaştı

Merve Boluğur tekne paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Bikinili pozunu yayınlayan Merve en doğal halini yakın çekim paylaştı

Merve Boluğur tekne paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Bir süre önce Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Merve Boluğur, magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre gündem olmuştu. Özel hayatıyla çok konuşulan ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, yaz aylarına ait bir pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Teknede verdiği bikinili pozuyla sosyal medyaya damga vuran oyuncunun doğal hali de dikkat çekti. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...

11.01.2022 23:08 - Son Güncelleme: 11.01.2022 23:08
Merve Boluğur tekne paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Bikinili pozunu yayınlayan Merve en doğal halini yakın çekim paylaştı

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra bir türlü aşk hayatında yüzü gülmeyen Merve Boluğur, aradığı mutluluğu kısa süre önce Erkan Şen'de buldu.

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Merve Boluğur tekne paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Bikinili pozunu yayınlayan Merve en doğal halini yakın çekim paylaştı

Yeni aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Boluğur, özel hayatıyla uzun süre konuşuldu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Merve Boluğur tekne paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Bikinili pozunu yayınlayan Merve en doğal halini yakın çekim paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, teknede verdiği bikinili pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Merve Boluğur tekne paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Bikinili pozunu yayınlayan Merve en doğal halini yakın çekim paylaştı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Merve Boluğur tekne paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Bikinili pozunu yayınlayan Merve en doğal halini yakın çekim paylaştı

Sıfır makyaj kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun doğal hali de dikkat çekti. Boluğur makyajsız haliyle takipçilerinin beğenisini topladı.

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