Merve Boluğur tekne paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Bikinili pozunu yayınlayan Merve en doğal halini yakın çekim paylaştı
Merve Boluğur tekne paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Bir süre önce Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Merve Boluğur, magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve uzun süre gündem olmuştu. Özel hayatıyla çok konuşulan ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, yaz aylarına ait bir pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Teknede verdiği bikinili pozuyla sosyal medyaya damga vuran oyuncunun doğal hali de dikkat çekti. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...
11.01.2022 23:08
- Son Güncelleme: 11.01.2022 23:08
Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra bir türlü aşk hayatında yüzü gülmeyen Merve Boluğur, aradığı mutluluğu kısa süre önce Erkan Şen'de buldu.