Merve Boluğur tatili bedavaya getirmek için öyle bir şey yaptı ki... Bomba iddia!

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Eşi Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra ne özel hayatında ne de oyunculuk kariyerinde aradığını bulamayan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtı. Son dönemde gündemden düşmeyen Boluğur hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Merve Boluğur, tatili bedavaya getirmek için bakın ne yapıyormuş...

30.03.2021 10:10 - Son Güncelleme: 30.03.2021 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





