Merve Boluğur tatili bedavaya getirmek için öyle bir şey yaptı ki... Bomba iddia!
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Eşi Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra ne özel hayatında ne de oyunculuk kariyerinde aradığını bulamayan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtı. Son dönemde gündemden düşmeyen Boluğur hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Merve Boluğur, tatili bedavaya getirmek için bakın ne yapıyormuş...
30.03.2021 10:10
- Son Güncelleme: 30.03.2021 10:54
BOMBA İDDİA
Eşi Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra ne özel hayatında ne de oyunculuk kariyerinde aradığını bulamayan Merve Boluğur, bomba gibi bir iddia ile magazin gündemine geldi.
OLUMLU YANIT ALAMADI
Hızını alamayan güzel oyuncu, Serenay Sarıkaya gibi tek kuruş ödemeden Maldivler'de tatil yapmak için buradaki otellerle bile irtibata geçti. Bedava tatil için ünlülüğünü ve Instagram'daki 3 milyon takipçisini kullanan Boluğur, beklediği olumlu yanıtı kimseden bulamadı.
Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliğini 2017'de sonlandırdıktan sonra hiçbir projede yer almayan Merve Boluğur, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
Oyunculuktan Youtuber ve şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Sık sık Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur'un geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişkiye yelken açtığı ortaya çıktı.
MEĞER İHANETLE BAŞLAMIŞ YENİ AŞK...
Gizemli sevgilisiyle paylaşımda bulunan Merve Boluğur'un sarmaş dolaş pozunun ardından ortaya çıkan ihanet iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.