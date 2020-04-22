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Merve Boluğur 'Taş bebek gibiyim' dedi hayranları kediye benzetti! İşte Merve'nin şaşırtan paylaşımı

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra ekranlarda görünmeyen Merve Boluğur, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Doğal güzelliği ile dikkat çeken 32 yaşındaki Merve Boluğur, çocukluk fotoğrafını paylaştı. Kendisini 'Taş bebek gibiyim' diyerek öven oyuncu, hayranları tarafından kediye benzetildi. Bir hayranı ise Merve Boluğur'un Instagram paylaşımına, 'Minnoş bir kediciksin' yorumunda bulundu. İşte Merve Boluğur ve ünlülerin bebeklik halleri...

22.04.2020 18:35 - Son Güncelleme: 22.04.2020 18:35
Merve Boluğur 'Taş bebek gibiyim' dedi hayranları kediye benzetti! İşte Merve'nin şaşırtan paylaşımı

Merve Boluğur Instagram paylaşımından çocukluk fotoğrafını paylaştı. 'Taş bebek gibiyim' notuyla paylaştığı gönderi kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken yorumlar da ihmal edilmedi.

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Merve Boluğur 'Taş bebek gibiyim' dedi hayranları kediye benzetti! İşte Merve'nin şaşırtan paylaşımı

Murat Dalkılıç ile kısa bir süre evli kalan Merve Boluğur,'un bebeklik fotoğrafını görenler ünlü oyuncuyu şirin bir kediye benzetti.

Merve Boluğur 'Taş bebek gibiyim' dedi hayranları kediye benzetti! İşte Merve'nin şaşırtan paylaşımı

İşte Merve Boluğur ve ünlülerin bebeklik halleri...

Merve Boluğur 'Taş bebek gibiyim' dedi hayranları kediye benzetti! İşte Merve'nin şaşırtan paylaşımı

Yüsra Geyik

Merve Boluğur 'Taş bebek gibiyim' dedi hayranları kediye benzetti! İşte Merve'nin şaşırtan paylaşımı
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