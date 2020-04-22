Merve Boluğur 'Taş bebek gibiyim' dedi hayranları kediye benzetti! İşte Merve'nin şaşırtan paylaşımı
Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra ekranlarda görünmeyen Merve Boluğur, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Doğal güzelliği ile dikkat çeken 32 yaşındaki Merve Boluğur, çocukluk fotoğrafını paylaştı. Kendisini 'Taş bebek gibiyim' diyerek öven oyuncu, hayranları tarafından kediye benzetildi. Bir hayranı ise Merve Boluğur'un Instagram paylaşımına, 'Minnoş bir kediciksin' yorumunda bulundu. İşte Merve Boluğur ve ünlülerin bebeklik halleri...
22.04.2020 18:35
- Son Güncelleme: 22.04.2020 18:35
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