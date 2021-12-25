Merve Boluğur süper mini elbisesiyle kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Jartiyer detayı dikkat çekti Merve yine olay oldu

Son günlerde paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla olay olan Merve Boluğur, geçen günlerde yeni bir aşka yelken açarak gündem olmuştu. Bir mekanın çıkışında sevgilisi Erkan Şen ile kameralara yansıyan Boluğur, 'mutluyuz' pozuyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.