Merve Boluğur süper mini elbisesiyle kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Jartiyer detayı dikkat çekti Merve yine olay oldu
Merve Boluğur süper mini elbisesiyle kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve birbirinden iddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, süper mini elbisesi ile yine çok konuşuldu. Parlak mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Boluğur, mini dansıyla sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan ünlü oyuncunun elbisesindeki jartiyer detayı dikkatlerden kaçmadı. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...
25.12.2021 01:44
- Son Güncelleme: 25.12.2021 01:44
Son günlerde paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla olay olan Merve Boluğur, geçen günlerde yeni bir aşka yelken açarak gündem olmuştu. Bir mekanın çıkışında sevgilisi Erkan Şen ile kameralara yansıyan Boluğur, 'mutluyuz' pozuyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Merve Boluğur, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.