Merve Boluğur siyah bikinisiyle verdiği pozla olay! Murat Dalkılıç ile 2 yıl evli kalmıştı görenler: "Murat bile şokta bunlar nasıl haller..."
Merve Boluğur siyah bikinisiyle verdiği pozla olay! Murat Dalkılıç ile 2 yıl evli kalmışt, Boluğur'u görenler, "Murat bile şokta bunlar nasıl haller" , "Murat'tan sonra Merve" gibi yorumlar yaptı. Oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa soyunan ve verdiği ilk konser ile günlerce konuşulan Merve, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından gizemli bir erkekle fotoğrafını paylaşarak hayatına yine bir kumral aldığını göstermişti. Gizemli ismin Merve'nin aranjörü olduğu ortaya çıkmıştı. Paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam eden Merve Boluğur Instagram'dan paylaştığı bikinili pozuyla gündeme bomba gibi düştü.
"MURAT BİLE ŞOKTA BUNLAR NASIL HALLER"
Merve Boluğur siyah bikinisiyle verdiği pozla olay! Murat Dalkılıç ile 2 yıl evli kalmıştı görenler, "Murat bile şokta bunlar nasıl haller" diyor.
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, şarkıcılığa soyunmasının ardından magazin dünyasında en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Ünlü oyuncu yeni şarkısı #şşşşttt ile şarkıcılık kariyerine ilk adımını atmış olurken, Nişantaşı'nda verdiği ilk konseriyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Boluğur'un sahnesinin bilet fiyatı isegünlerce konuşulmuştu.
Öte yandan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını paylaştığı pozla duyurdu. Yeni aşkının kim olduğunu herkesten sır gibi saklayan oyuncunun, yeni sevgilisi tanıdık bir isim çıktı. Bakın Merve Boluğur'un yeni sevgilisi kimmiş...
MERVE BOLUĞUR'UN SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ
Boluğur özel hayatıyla da magazin dünyasını çalkaladı. Merve Boluğur, paylaştığı pozuyla yeni bir ilişkiye yelken açtığını duyurdu. Ancak fotoğrafta yüzü görünmeyen kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Boluğur'un kumral aşkının son dönemde birlikte çalıştığı aranjörü Mert Aydın olduğu öğrenildi.