Merve Boluğur siyah bikinisiyle verdiği pozla olay! Murat Dalkılıç ile 2 yıl evli kalmıştı görenler: "Murat bile şokta bunlar nasıl haller..."

MERVE BOLUĞUR'UN SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ

Boluğur özel hayatıyla da magazin dünyasını çalkaladı. Merve Boluğur, paylaştığı pozuyla yeni bir ilişkiye yelken açtığını duyurdu. Ancak fotoğrafta yüzü görünmeyen kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Boluğur'un kumral aşkının son dönemde birlikte çalıştığı aranjörü Mert Aydın olduğu öğrenildi.