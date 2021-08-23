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Merve Boluğur siyah bikinisi ile cesur pozunu paylaştı herkes aynı yorumu yaptı! Merve yine adından söz ettirdi

Merve Boluğur siyah bikinisi ile cesur pozunu paylaştı herkes aynı yorumu yaptı! Dekolteli ve mini boy elbiseleri ile verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur, bu kez bikinili paylaşımıyla gündeme geldi. Boluğur, siyah bikinisi ile deniz kenarında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken takipçileri Boluğur'a 'Silikon zamanı gelmiş' yorumunda bulundu. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...

23.08.2021 21:59 - Son Güncelleme: 23.08.2021 21:59
Merve Boluğur siyah bikinisi ile cesur pozunu paylaştı herkes aynı yorumu yaptı! Merve yine adından söz ettirdi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Merve Boluğur, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Merve Boluğur siyah bikinisi ile cesur pozunu paylaştı herkes aynı yorumu yaptı! Merve yine adından söz ettirdi

Dekolteli ve mini boy elbiseleri ile verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur, bu kez siyah bikinisi ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Merve Boluğur siyah bikinisi ile cesur pozunu paylaştı herkes aynı yorumu yaptı! Merve yine adından söz ettirdi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken takipçileri Boluğur'a 'Silikon zamanı gelmiş' yorumunda bulundu.

Merve Boluğur siyah bikinisi ile cesur pozunu paylaştı herkes aynı yorumu yaptı! Merve yine adından söz ettirdi

Bir kısım sosyal medya kullanıcı ise Merve Boluğur'un zayıf haline dikkat çekerek "Tığ gibi kalmışsın", "Kemiklerin sayılıyor" yorumunda bulundu.

Merve Boluğur siyah bikinisi ile cesur pozunu paylaştı herkes aynı yorumu yaptı! Merve yine adından söz ettirdi

İşte Merve Boluğur'un çok konuşulan o paylaşımı...

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