Merve Boluğur sınırları zorladı mini taytıyla direk dansı yaptı! İddialı pozuna Seda Sayan kayıtsız kalmadı sosyal medya yıkıldı
Merve Boluğur sınırları zorladı mini taytıyla direk dansı yaptı! Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, bu süreçte özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Adı Emre Kaya ile aşk dedikodularına karışan Boluğur, "Aşk yok, iş var" açıklamasında bulunmuştu. Ancak ikilinin sarmaş dolaş görüntüleri çok konuşulmuştu. Boluğur, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Mini taytıyla direk dansı yapan ünlü oyuncu, verdiği iddialı pozu Instagram'da yayınladı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen paylaşıma Seda Sayan da kayıtsız kalmadı. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...
07.03.2022 19:04 - Son Güncelleme: 07.03.2022 19:04
Attığı her adımla adından söz ettiren Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu.