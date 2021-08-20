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Merve Boluğur sınır tanımadı sütyensiz pozuyla olay oldu! Cüretkar paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü

Merve Boluğur sınır tanımadı sütyensiz pozuyla olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabında yayınladığı son pozla dikkat çekti. İddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinen Boluğur, yine cüretkar bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, sütyensiz verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Boluğur'un paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görürken kısa sürede gündem oldu. İşte Merve Boluğur'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

20.08.2021 19:55 - Son Güncelleme: 21.08.2021 00:37
Merve Boluğur sınır tanımadı sütyensiz pozuyla olay oldu! Cüretkar paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Merve Boluğur sınır tanımadı sütyensiz pozuyla olay oldu! Cüretkar paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, sütyensiz verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Merve Boluğur sınır tanımadı sütyensiz pozuyla olay oldu! Cüretkar paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü

Boluğur'un paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görürken kısa sürede gündem oldu.

Merve Boluğur sınır tanımadı sütyensiz pozuyla olay oldu! Cüretkar paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü

Oyuncunun iddialı paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü.

Merve Boluğur sınır tanımadı sütyensiz pozuyla olay oldu! Cüretkar paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Boluğur'un paylaşımını beğendiğini dile getirdi. Ancak bir kısım sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun iddialı paylaşımından rahatsız olduğunu belirterek Boluğur'u eleştirdi.

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