Merve Boluğur sınır tanımadı sütyensiz pozuyla olay oldu! Cüretkar paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü
Merve Boluğur sınır tanımadı sütyensiz pozuyla olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabında yayınladığı son pozla dikkat çekti. İddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinen Boluğur, yine cüretkar bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, sütyensiz verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Boluğur'un paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görürken kısa sürede gündem oldu. İşte Merve Boluğur'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
20.08.2021 19:55
- Son Güncelleme: 21.08.2021 00:37
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.