Merve Boluğur sevgilisi Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı Demet Akalın yine devrede! O yorum olay oldu: "20 günde nikah masasına..."
Merve Boluğur sevgilisi Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı Demet Akalın yine devrede! O yorum olay oldu. Sevgilisi DJ Mert Aydın'dan sürpriz bir şekilde evlilik teklifi alan Merve, 'evet' dedi. Boluğur, tek taşını gösterdiği sosyal medya paylaşımına düştüğü nota 'said yes kocam' yazdı. Polemiklerin kraliçesi olarak son dönemde sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, Merve Boluğur yorumuyla gündeme bomba gibi düştü.
"20 GÜNDE NİKAH MASASINA..."
Merve Boluğur sevgilisi Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı Demet Akalın yine devrede! Demet'in o yorumu olay oldu.
Merve Boluğur, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın (35) ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çiftin evliliği sosyal medyada gündem olurken bir paylaşım da Demet Akalın'dan geldi. Ünlü popçu Demet Akalın, Twitter hesabından attığı bir Tweet'le adından söz ettirdi.
MERVE BOLUĞUR EVLİLİK TEKLİFİ ALDI - VİDEO
"ŞAPKA ÇIKARILIR"
Demet Akalın, "20 günde nikah masasına oturtan kıza da şapka çıkarılır, vay be. Helal" paylaşımını yaparken tweet, Merve Boluğur'a gönderme olarak yorumlandı. Akalın'a, bir takipçisinden "20 günde tanıdığı birisiyle evlilik gibi önemli bir kararı verenin bence aklından şüphe etmek gerek. Asıl yıllarca evli olup birbirini hiç aldatmayan, bunu isteyerek böyle davranan kişilere şapka çıkarılır bence!" şeklinde cevap geldi. Demet Akalın, "Olsun ettirdi ya." ifadelerini kullanarak cevap verdi.
2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.