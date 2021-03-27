Merve Boluğur sevgilisi Meriç Kırdan'la dekolteli paylaşım yaptı olanlar oldu 'sokağa bu kadar seksi çıkmazsın'

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur Instagram paylaşımıyla yine gündemde... Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra ekranlara da veda eden ve pandemi sürecinde yeniden gün yüzüne çıkan Merve Boluğur, aşk hayatında işler yolunda gitmeyince önce Youtuber'lığa ardından da şarkıcılığa soyundu. Ancak geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişkiye yelken açtığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Boluğur, sevgilisiyle yeni bir paylaşım daha yaptı. İşletmeci Meriç Kırdan'la paylaşım yapan ünlü oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düştü.

27.03.2021 14:57 - Son Güncelleme: 27.03.2021 14:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





