Bugünkü
Takvim

Merve Boluğur sevgilisi Meriç Kırdan'la dekolteli paylaşım yaptı olanlar oldu 'sokağa bu kadar seksi çıkmazsın'

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur Instagram paylaşımıyla yine gündemde... Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra ekranlara da veda eden ve pandemi sürecinde yeniden gün yüzüne çıkan Merve Boluğur, aşk hayatında işler yolunda gitmeyince önce Youtuber'lığa ardından da şarkıcılığa soyundu. Ancak geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişkiye yelken açtığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Boluğur, sevgilisiyle yeni bir paylaşım daha yaptı. İşletmeci Meriç Kırdan'la paylaşım yapan ünlü oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düştü.

27.03.2021 14:57 - Son Güncelleme: 27.03.2021 14:57
Merve Boluğur sevgilisi Meriç Kırdan'la dekolteli paylaşım yaptı olanlar oldu 'sokağa bu kadar seksi çıkmazsın'

Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliğini 2017'de sonlandırdıktan sonra hiçbir projede yer almayan Merve Boluğur, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur sevgilisi Meriç Kırdan'la dekolteli paylaşım yaptı olanlar oldu 'sokağa bu kadar seksi çıkmazsın'

Şimdilerde şarkıcılığa soyunan 33 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmıştı.

Merve Boluğur sevgilisi Meriç Kırdan'la dekolteli paylaşım yaptı olanlar oldu 'sokağa bu kadar seksi çıkmazsın'

Birlikteliğini ilan etmesine rağmen erkek arkadaşının yüzünü saklayan Merve Boluğur, paylaşımında yer verdiği ateş emojisiyle de dikkat çekmişti.

Merve Boluğur sevgilisi Meriç Kırdan'la dekolteli paylaşım yaptı olanlar oldu 'sokağa bu kadar seksi çıkmazsın'

İHANET İDDİASI
Kafe işleten Meriç Kırdan'ın, uzun süredir beraber olduğu sevgilisini, Boluğur ile aldattığı iddia edildi.

Merve Boluğur sevgilisi Meriç Kırdan'la dekolteli paylaşım yaptı olanlar oldu 'sokağa bu kadar seksi çıkmazsın'

Sanat yönetmeni Burak Dayı ile sürpriz ilişkisini altı ay önce bitiren ünlü oyuncu, iki haftadır birlikte olduğu Meriç Kırdan'la yeni bir fotoğrafını yayınladı.