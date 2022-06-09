Merve Boluğur şarkıcılığa soyunmuştu... Kariyerinin ilk adımını attı o cümleleri duyanlar: "Murat Dalkılıç'a özlü sözler"

İşte yorum yağmuruna tutulan Merve Boluğur'un şarkısının sözleri...

"Şşşşşştttt benden gitmemişsin gittiğini sanmışsın anca. Piişşşt kendine gelememişssin ölüyorsun anlasana. Acıttığın "geçmiş"artık koymaz ki bana. Kimse kesmez seni hadi "gölgelerde"ara. Tehlike çanları çalıyor dayanabilir misin? Geliyorsun şeytanına. Hadi dizginle beni "birleştir" al aşk işte bu doya doya. Senin kalbini alıcam istediğimdede "çıkarıp oynayacağım. Rap kısmı her yanımız ateş alanı. O duygu bizi tutsak etti içine. Bir ben senden geçir kendinden. Duvarlar aşk diye haykırıyor, tutkuları boylayalım arzular örtüstüğünde. Sesler çıglıkları alt etsin, tenler birbirini ölesiye sevsin.. "