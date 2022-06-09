Merve Boluğur şarkıcılığa soyunmuştu... Kariyerinin ilk adımını attı o cümleleri duyanlar: "Murat Dalkılıç'a özlü sözler"
Merve Boluğur şarkıcılığa soyunmuştu... Kariyerinin ilk adımını attı o cümleleri duyanlar, "Murat Dalkılıç'a özlü sözler" , "Ne Murat'mış arkadaş" şeklinde yorumlar yaptı. 2015 - 2017 yılları arasında evli kalan ikiliden Merve Boluğur, Instagram paylaşımları ile son dönemde oldukça dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuğu rafa kaldıran Merve Boluğur'un şarkısı kısa sürede gündem oldu. İşte çok konuşulan o sözler.
"MURAT DALKILIÇ'A ÖZLÜ SÖZLER"
Merve Boluğur şarkıcılığa soyunmuştu... Kariyerinin ilk adımını attı o cümleleri duyanlar Merve'yi yorumsuz bırakmadı. Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol almış olan oyuncu Merve Boluğur, ekranlara mola verdi. Uzun zamandır bir projeye evet demeyen Boluğur, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirir hale geldi.
Instagram paylaşımları ile takipçilerini şoke etmeyi başaran oyuncu, bir yenisini daha ekledi. Oyunculuğu rafa kaldıran Merve Boluğur, müzik piyasasına giriş yaptı. Boluğur, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözlerini kendisinin yazdığı "Şşşttt" adlı ilk şarkısının yayınlandığını duyurdu.
İlk şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede gündem olan Boluğur kısa sürede gündem oldu. Merve Boluğur'un yeni şarkısının sözlerini duyanlar ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.
"Ne Murat'mış arkadaş, güzelim kadını ne hale getirdi." , "Murat Dalkılıç'tan sonra kendine gelemedi", "Murat Dalkılıç'a özlü sözler" gibi yorumlar yapıldı Merve Boluğur'a.
İşte yorum yağmuruna tutulan Merve Boluğur'un şarkısının sözleri...
"Şşşşşştttt benden gitmemişsin gittiğini sanmışsın anca. Piişşşt kendine gelememişssin ölüyorsun anlasana. Acıttığın "geçmiş"artık koymaz ki bana. Kimse kesmez seni hadi "gölgelerde"ara. Tehlike çanları çalıyor dayanabilir misin? Geliyorsun şeytanına. Hadi dizginle beni "birleştir" al aşk işte bu doya doya. Senin kalbini alıcam istediğimdede "çıkarıp oynayacağım. Rap kısmı her yanımız ateş alanı. O duygu bizi tutsak etti içine. Bir ben senden geçir kendinden. Duvarlar aşk diye haykırıyor, tutkuları boylayalım arzular örtüstüğünde. Sesler çıglıkları alt etsin, tenler birbirini ölesiye sevsin.. "