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Merve Boluğur sansürledi görenler 'bu kadarı da pes başka yok sanki' dedi! Merve ihanetle başlayan yeni aşkına ayıp ediyor...

Merve Boluğur sansürledi görenler 'bu kadarı da pes başka yok sanki' dedi! Aşkta yüzü gülmeyen Merve Boluğur Instagram paylaşımıyla tepki çekti. Geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla sarmaş dolaş paylaştığı poz sonrası ortaya çıkan ihanet gerçeğinin ardından Merve Boluğur'dan yazdan kalma bir fotoğraf geldi. Ancak fotoğraftaki detay dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmayınca, Merve Boluğur'a gelen tepkiler de gündeme bomba gibi düştü.

25.03.2021 12:15 - Son Güncelleme: 25.03.2021 12:55
Merve Boluğur sansürledi görenler 'bu kadarı da pes başka yok sanki' dedi! Merve ihanetle başlayan yeni aşkına ayıp ediyor...

Merve Boluğur ihanetle başlayan yeni aşkına ayıp ediyor... Oyunculuktan Youtuber ve şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur magazin gündeminden düşmüyor. Sık sık Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur sansürledi görenler 'bu kadarı da pes başka yok sanki' dedi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur sansürledi görenler 'bu kadarı da pes başka yok sanki' dedi! Merve ihanetle başlayan yeni aşkına ayıp ediyor...

MEĞER İHANETLE BAŞLAMIŞ YENİ AŞK...

Geçtiğimiz günlerde gizemli sevgilisiyle paylaşımda bulunan Merve Boluğur'un sarmaş dolaş pozunun ardından ortaya çıkan ihanet iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Merve Boluğur sansürledi görenler 'bu kadarı da pes başka yok sanki' dedi! Merve ihanetle başlayan yeni aşkına ayıp ediyor...

Gizemli sevgilinin Şişli'de bir kafe işleten Meriç Kırdan olduğu ortaya çıktı. Meriç'in uzun süredir beraber olduğu sevgilisini Merve Boluğur ile aldattığı iddia edildi.

Merve Boluğur sansürledi görenler 'bu kadarı da pes başka yok sanki' dedi! Merve ihanetle başlayan yeni aşkına ayıp ediyor...

ESKİ SEVGİLİNİN BAŞ HARFİNE SANSÜR!

Yeni paylaşımda bulunan Merve Boluğur, yazdan kalma fotoğrafıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Fotoğraftaki kolyede eski sevgilisinin baş harfini sansürleyen Merve Boluğur'a sosyal medyada 'bu kadarı da pes başka kolyesi yok sanki' yorumları yağdı.

Merve Boluğur sansürledi görenler 'bu kadarı da pes başka yok sanki' dedi! Merve ihanetle başlayan yeni aşkına ayıp ediyor...

'GEL YAMACIMA'
Boluğur, geçtiğimiz haftalarda Instagram'dan gelen soruları cevaplamıştı. Oyuncu; bir takipçisinin, "Beni özlüyor musun?" sorusuna "Gel yamacıma" yanıtını vermişti.