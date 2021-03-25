Merve Boluğur sansürledi görenler 'bu kadarı da pes başka yok sanki' dedi! Merve ihanetle başlayan yeni aşkına ayıp ediyor...

Merve Boluğur sansürledi görenler 'bu kadarı da pes başka yok sanki' dedi! Aşkta yüzü gülmeyen Merve Boluğur Instagram paylaşımıyla tepki çekti. Geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla sarmaş dolaş paylaştığı poz sonrası ortaya çıkan ihanet gerçeğinin ardından Merve Boluğur'dan yazdan kalma bir fotoğraf geldi. Ancak fotoğraftaki detay dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmayınca, Merve Boluğur'a gelen tepkiler de gündeme bomba gibi düştü.

25.03.2021 12:15 - Son Güncelleme: 25.03.2021 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





